선박 인수·안전관리 체계 점검…2028년 전국 29개 항로로 확대 민간 운영에서 공공 전환…섬 주민 해상교통 공공성 강화

[헤럴드경제=김선국 기자] 내년부터 인천·대산·군산 권역 공영항로 11개 항로의 운영 주체가 한국해양교통안전공단(KOMSA)으로 바뀐다. 정부가 국가보조항로를 공공이 직접 운영하는 체계로 전환하면서 섬 주민의 해상교통 서비스도 새로운 운영 방식으로 개편된다.

한국해양교통안전공단은 지난 26일 세종 본사에서 안영철 이사장 주재로 전사 점검회의를 열고 내년 1월 공영항로 운영을 위한 준비 상황을 점검했다고 29일 밝혔다.

공영항로는 운항 수익만으로는 유지가 어려워 정부 지원을 받아 운영해 온 여객선 항로다. 정부는 섬 주민의 이동권을 안정적으로 보장하고 항로 운영의 공공성을 높이기 위해 운영 주체를 민간에서 공공으로 단계적으로 전환하고 있다.

이를 위한 해운법 개정안은 지난 5월 국회를 통과해 이달 16일 공포됐다. 공단은 법 개정에 따라 내년부터 인천·대산·군산 권역 공영항로를 직접 운영한다.

이날 회의에서는 인수 대상 선박의 자산실사와 안전관리 체계 구축, 고객서비스 개선 방안 등 운영 개시 전까지 마무리해야 할 주요 과제를 점검했다. 운영 과정에서 필요한 부서 간 협업 방안도 함께 논의했다.

안영철 이사장은 운영 준비 과정에서 현장 인수인계를 차질 없이 진행하고 기존 선사와 종사자, 지방자치단체, 섬 주민과의 소통도 함께 추진해 줄 것을 당부했다.

공단은 내년 인천·대산·군산 권역 11개 항로 운영을 시작한 뒤 운영 경험을 바탕으로 2028년에는 전국 29개 공영항로까지 운영 범위를 넓힐 계획이다.

안 이사장은 “공영항로는 섬 주민의 일상을 지탱하는 핵심 공공서비스”라며 “운영 첫날부터 안전과 서비스 품질을 체감할 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.