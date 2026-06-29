이재명 대통령도 축하 메시지...재개발 조합장 초청도 ‘눈길’

[헤럴드경제=박종일 선임기자]류삼영 당선인이 오는 7월 1일 민선 9기 동작구청장에 취임한다.

민선 9기 동작구청장직 인수위원회는 이날 오후 2시 동작구청 4층 대강당에서 류삼영 당선인의 동작구청장 취임식이 열린다고 밝혔다.

이번 취임식에서 가장 눈에 띄는 점은 ‘구민임명식’이다.

이재명 대통령의 국민임명식에서 착안한 류삼영 당선인의 구민임명식에서는 동작구에 사는 어린이, 청소년, 청년, 중장년, 어르신 1명씩 모두 5명의 구민 대표가 류삼영 당선인에게 구민임명장을 수여한다.

지난해 8월 15일 서울 광화문광장에서 열린 국민임명식에서는 국민 대표 80인이 이재명 대통령에게 ‘빛의 임명장’을 수여했다.

더불어민주당 대표 시절 류삼영 당선인을 3호 인재로 영입했던 이재명 대통령은 이날 취임식에 축하 메시지를 보낼 예정이다.

‘구민들이 환영하는 구청장’의 의미도 행사 곳곳에서 구현된다.

취임식 사회는 동작구민이자 동작구 소재 중앙대를 졸업한 조충현 KBS 아나운서가 맡는다.

조충현 아나운서와 당선인이 함께 진행하는 ‘새로운 구청장에 바란다’ 코너에서는 참석자를 대상으로 사전에 받은 소망지를 당선인이 열어보고 답변하는 소통의 시간을 갖는다.

이번 취임식 초청 대상자 700여 명 가운데는 재개발 조합장 90여 명도 포함되어 있어, 류삼영 당선인의 신속한 재개발 의지도 엿보인다.

류삼영 당선인의 민선 9기 동작구청장 취임식은 동작구청 공식 유튜브 채널에서 생중계된다.