육아·가사 남성 1년 새 16.6% 증가…여성은 역대 최저 맞벌이 확산·성 역할 변화 영향…전문직 여성 증가도 한몫

[헤럴드경제=김용훈 기자] 육아와 가사를 전담하는 남성이 27만명을 넘어 통계 작성 이후 가장 많은 것으로 나타났다. 반면 같은 이유로 경제활동을 하지 않는 여성은 역대 최저 수준으로 감소했다. 맞벌이 가구 확대와 성 역할에 대한 인식 변화가 통계에 반영된 결과로 풀이된다.

29일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 올해 1분기 육아·가사를 이유로 비경제활동인구로 분류된 남성은 27만4000명으로 지난해 같은 기간보다 16.6% 증가했다.

이는 현재와 같은 비경제활동인구 분류가 정착된 2004년 이후 1분기 기준 가장 많은 규모다. 증가율 역시 2021년(28.3%) 이후 가장 높았다.

세부적으로는 가사를 하는 남성이 26만1000명으로 대부분을 차지했으며, 전년 대비 16.5% 늘었다. 육아를 이유로 경제활동을 하지 않는 남성도 1만3000명으로 18.2% 증가했다. 통계상 육아는 초등학교 입학 전 자녀나 손자녀를 돌보기 위해 집에 있는 경우를 의미한다.

남성의 육아·가사 비경제활동인구는 2004년 1분기 14만5000명 수준이었지만 2022년 처음으로 20만명을 넘어선 데 이어 올해 27만4000명까지 증가했다. 20년 전인 2006년 1분기(15만1000명)와 비교하면 두 배 가까이 늘어난 셈이다.

반면 육아와 가사를 이유로 경제활동을 하지 않는 여성은 653만6000명으로 1년 전보다 1.9% 감소했다. 2004년 1분기 670만5000명에서 2013년 768만4000명까지 늘었지만 이후 감소세로 전환돼 올해 1분기 기준 가장 낮은 수준을 기록했다.

이 같은 변화는 전통적인 성 역할 구분이 완화되고 맞벌이 가구가 늘어난 영향으로 분석된다. 남성의 육아·가사 참여가 확대되는 동시에 여성의 경제활동 참여가 꾸준히 증가하고 있기 때문이다.

특히 최근에는 전문직 등 고소득 직종에서 여성 취업자가 늘어나면서 여성이 주된 소득을 담당하고 남성이 육아와 가사를 맡는 사례도 점차 증가하는 것으로 해석된다.

실제로 한국은행이 지난 4월 발표한 보고서에 따르면 25~34세 여성의 경제활동인구 비율은 2002년 남성의 51.5% 수준에서 지난해 95.5%까지 높아졌다. 지난해 청년층 전문직에서는 여성 취업자 비중이 남성과 비슷한 수준까지 올라왔고, 사무직에서는 여성 취업자 비율이 남성을 웃돌았다.

국가데이터처 관계자는 "남성들의 육아·가사 참여 확대라는 사회 변화가 통계에 반영된 결과"라며 "중동전쟁은 2월 말 시작돼 3월 고용에 미친 영향은 제한적이었던 것으로 보고 있다"고 말했다.