[헤럴드경제=김영철 기자] 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 자국에 대해 전쟁을 벌인 미국과 이스라엘의 지도자들을 처벌해야 한다고 28일(현지시간) 주장했다.

아야톨라 하메네이는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 성명에서 “강제 전쟁으로 이란 국민에게 가해진 신체적·정신적 피해, 미나브와 라메르드에서의 아동 살해 및 전쟁 범죄부터 의료 시설 공격에 이르기까지 모든 행위는 국내외 법원에서 반드시 처리돼야 할 법적 문제”라며 “확실한 점은 이런 범죄자들을 반드시 체포해 그들의 범죄 행위에 대한 책임을 물어야 한다는 것”이라고 강조했다.

이번 전쟁 첫날인 2월 28일 미국과 이스라엘의 공습에 자신의 부친인 당시 최고지도자 알리 하메네이가 폭사한 일을 거론하며 “무자히드 지도자의 순교 등 모든 사건들은 진지하게 다루져야 할 수천건의 주요 법적 소송 중 하나”라고도 했다.

아야톨라 하메네이는 “강제 전쟁 중 저질러진 범죄에 대한 수사와 판결이 내려질 때까지 이 문제를 지속적으로 추적하는 일이 관련 당국에 맡겨졌다”며 “이는 이런 범죄의 재발을 방지하는 데에 도움이 될 것”이라고도 했다.

아야톨라 하메네이의 이같은 발언은 최근 미국과 이란이 종전안 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 협상을 이어가는 국면에서 여론을 통합하려는 국내용 메시지로 해석된다.

이란은 내달 4∼9일 엿새간 이란 테헤란, 곰, 마슈하드 등지에서 알리 하메네이의 장례식을 치를 예정이다. 알리 하메네이가 사망한 지 126일 만에 공식 장례가 시작되는 셈이다.