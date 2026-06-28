[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 최우식이 프랑스 파리 패션쇼 현장에서 불거진 ‘흑인 팬 패싱’ 논란에 직접 입을 열었다.

28일 최우식은 자신의 SNS에 영문으로 작성한 입장문을 올리고 “만약 당신을 놓쳤다면 죄송하다. 최대한 많은 팬에게 사인을 해주고 싶었지만 시간이 너무 부족했다”며 “다음에는 다시 만나 사인해 줄 기회가 있기를 바란다”고 밝혔다.

앞서 지난 26일 한 흑인 여성은 자신의 SNS를 통해 파리 패션쇼 현장에서 한 배우에게 인종 차별을 당했다며 영상을 공개했다. 그러면서 “한국 배우가 자신이 내민 포스터는 외면한 채 다른 팬들에게만 사인을 해주고 떠났다”고 주장했다.

이어 여성은 “나는 쉽게 인종차별이라고 말하는 사람이 아니다. 그런데 굳이 내 앞까지 와서 다른 팬들에게만 사인을 해줬다”며 “그 자리에 흑인은 나뿐이었다”고 했다.

이후 온라인에서는 영상 속 배우가 최우식이라는 주장이 확산하면서 인종차별 논란에 휩싸였다.