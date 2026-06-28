[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 한정수가 대한민국 축구대표팀의 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 대한축구협회와 정몽규 회장을 맹비난했다.

28일 한정수는 자신의 SNS에 “이 모든 사태를 예상하고 먼저 발을 뺀 인간. 그가 진짜 범인이다”라는 문구가 담긴 이미지를 올렸다.

이어 “진짜 범인은?”이라는 글과 함께 “회장과 대한축구협회”라고 적으며 정몽규 대한축구협회 회장을 겨냥했다.

게시물을 본 한 팬이 “그 인간이 누구냐”고 묻자 한정수는 “회장님과 대한축구협회?”라고 다시 한번 강조하며 비판의 뜻을 확고히 했다.

앞서 한정수는 지난 25일 남아프리카공화국과의 경기 직후에도 홍명보 감독을 저격한 바 있다.

그는 “감독 연봉을 몰수해야 한다”며 “최고의 선수들을 모아놓고 역대 최악의 경기를 보여줬다”고 지적했다. 이어 “전술도, 선수 기용도 이해할 수 없었다. 오로지 돈 때문에 자리를 집요하게 지킨 것 같다”며 “최악의 지도자를 보여주는 홍명보다. 축구가 싫어질 정도”라고 강도 높게 질타한 바 있다.