[헤럴드경제=최원혁 기자] 대한민국 축구 국가대표팀이 2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패한 가운데 축구 전문 크리에이터 감스트가 홍명보 감독과 대한축구협회를 향해 분노를 쏟아냈다.

28일 감스트는 자신의 유튜브 채널에 ‘감스트 한국 32강 탈락…홍명보 나가!!’라는 제목의 영상을 올렸다.

영상 속 감스트는 “결국 탈락했다. 온갖 경우의 수가 다 무산됐다”며 “냉정하게 우리가 남아공을 이기거나 비기기만 했어도 끝날 문제였다”고 말했다.

감스트는 “남아공전 전반전에 손흥민, 이재성 같은 핵심 자원들을 쓰지 않아 전반전을 통째로 날려버렸다”면서 “손흥민 선수의 마지막이 될지도 모르는 월드컵이 고작 남아공전 교체 출전으로 끝나는 게 맞느냐”고 성토했다. 이어 홍 감독을 향해 “무슨 명장병에 걸려 전술을 이상하게 짜는지 모르겠다”고 했다.

또 경기 후 보여준 홍 감독의 태도에 대해 감스트는 “조금이라도 미안한 마음이 있다면 ‘제 책임입니다’라며 고개를 숙여야 하는데 인터뷰에서 웃으면서 말하는 게 이해되지 않는다”고 했다. 이어 “‘우리나라가 왜 남아공전에서 그렇게 됐는지 모르겠다’는 식의 유체이탈 화법을 쓰고 있다”며 비판했다.

감스트는 “솔직히 속으로는 ‘홍 감독 체제에서 한번 시원하게 지고 차라리 망해라’라는 마음도 일부 있었다”고 말하면서도 “그럼에도 가슴 속에는 이강인, 손흥민, 김민재, 황인범 같은 선수들이 있기에 ‘그래도 응원하자, 제발 벨기에랑 한 번 붙어보자’는 마음으로 지켜본 것 아니냐”며 허탈해했다.

감스트는 홍 감독의 ‘자진 사퇴’를 요구했다. 그는 “32강 진출하면 박수 쳐줄 거라 하지 않았나. 책임진다고 했으니 이제 제발 그만하고 나가라”며 “이 상태로 내년 1월에 있을 아시안컵까지 대표팀을 이끌고 가려고 하느냐. 이 상태로 가면 한국 축구는 완전히 망한다”고 주장했다. 이어 위약금 문제를 언급하며 “축협이 위약금 때문에 경질을 망설인다면 홍 감독 본인이 직접 자진 사퇴해야 한다”고 말했다.

이어 대한축구협회를 향한 비판도 이어졌다. 감스트는 “정몽규 회장이 월드컵 전에 사임 의사를 밝혔지만 그것으로 끝내선 안 된다”며 “축협 밑바닥부터 싹 다 바꿔야 한다. 그를 투표로 뽑아준 사람들과 그 밑에서 똑같이 자리만 지키고 있는 인물들을 전원 인적 쇄신하고 처음부터 다시 시작해야 한다”고 했다. 또 사임 의사를 밝히고도 자리를 지키고 있는 이임생 이사를 직접 거명하며 사퇴를 촉구했다.

그러면서 “홍명보 나가. 제발 부탁이니까 좀 나가달라. 이임생 씨도 그렇고 그냥 전체적으로 싹 다 나가. 그냥 그만해”라고 거듭 목소리를 높였다.