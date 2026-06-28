총책 등 154명 구속…도박사이트 전문 제작·공급 업체도 추적

[헤럴드경제=김아린 기자] 2000명이 넘는 사이버도박사범이 경찰의 집중 단속에 무더기로 검거됐다. 경찰청 국가수사본부는 지난해 11월부터 7개월간 집중 단속을 벌여 사이버도박사범 2319명(1746건)을 검거하고, 이 중 154명을 구속다. 경찰은 해외로 도피했거나 국내외를 오가며 판돈만 수천억원에서 1조원대에 이르는 대규모 도박 사이트를 운영한 총책급 검거에 집중했다고 밝혔다.

대표적인 검거 사례는 경남경찰청이 5년간 베트남에서 1조3100억원 규모의 불법 도박 사이트를 운영한 총책 등 63명을 검거한 성과가 꼽힌다. 일당은 불법 사이트의 주소와 계좌를 수시로 변경하며 수사망을 피해 왔다. 경찰은 387억원의 범죄 수익을 기소 전 추징보전 했다.

제주경찰청도 베트남과 국내에 사무실을 두고 5년간 3395억원 규모의 도박 사이트를 운영한 총책 등 17명을 검거해 이 중 9명을 구속했다.

경찰청이 7개월간 기소 전 몰수·추징 보전한 범죄수익은 1072억원이다. 전년 같은 기간보다 2.3배로 늘어난 수치다.

운영 자금줄을 끊어 조직을 와해시키기 위해 외제 차, 예금채권 등 범죄 수익을 끝까지 추적했다고 경찰청은 전했다.

경찰은 추적을 피해 해외로 도피한 75명에 대해서는 체류국 수사기관과 공조를 통해 신병을 확보했다.

이중 필리핀·캄보디아 등에서 사무실을 두고 불법 도박 사이트를 운영한 15명을 국내로 송환한 뒤 구속했다.

경찰은 도박사이트 공급망 차단에도 나섰다. 사이트 운영진을 검거하더라도 유사한 사이트가 지속해서 개설되는 점에 주목한 조치다.

압수한 관리자 페이지, 피의자 진술 등을 분석한 결과 다수의 사이트가 같은 기술을 기반으로 한 플랫폼을 사용하는 것으로 조사됐다.

경찰은 도박사이트를 전문으로 제작·공급하는 해당 업체를 추적할 방침이다.

검거된 피의자는 연령대별로 30대(24.7%)가 가장 많았고, 20대(23.6%), 40대(22.1%), 50대(12.9%), 10대(10.3%), 60대 이상(6.4%) 순이었다.

20대와 30대는 불법 스포츠토토 비중이 각각 30%대로 가장 많았고, 50대와 60대 이상은 경마·경륜·경정 등이 20∼30%대로 가장 큰 비중을 차지했다.

10대의 경우 도박 금액이 소액이고 관련 전과가 없을 경우 입건 대신 청소년선도심사위원회에 돌려보내는 등 선도와 재범 방지에 중점을 두며 비중이 작았다.

경찰은 하반기에도 도박사이트 총책급 추적을 이어갈 방침이다.

경찰청 박우현 사이버수사심의관은 “사이버도박은 막대한 범죄수익을 기반으로 국경을 넘나들며 진화하는 초국경 범죄”라며 “하부조직원 검거에 머무르지 않고 총책과 사이트 공급업자를 적극 검거하겠다”고 말했다.