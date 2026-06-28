[헤럴드경제=장윤우 기자] 한국 축구대표팀의 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 콩고민주공화국 출신 방송인 조나단의 SNS에 악성 댓글이 쏟아지는 황당한 일이 벌어졌다.

28일 홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 K조 최종전에서 콩고민주공화국이 우즈베키스탄을 3 대 1로 꺾으면서 32강에서 탈락했다. 일부 축구 팬들의 화살은 경기와 아무 관련 없는 조나단을 향했다.

조나단의 인스타그램 최신 게시글 댓글 창에는 “한국 국민들한테 사과하세요”, “솔직히 콩고 응원하셨죠?”, “너 때문에 한국이 탈락했다”, “마음속으로 콩고를 응원해서 우즈베키스탄이 진 거냐” 등의 댓글이 달렸다. 조나단은 이번 경기와 관련해 어떠한 입장도 밝히지 않았다.

반면 악성 댓글을 비판하는 목소리도 나온다. 누리꾼들은 “축구 결과를 왜 조나단에게 책임지라고 하느냐”, “국적만 보고 화풀이하는 건 인종차별이나 다름없다”는 반응을 쏟아냈다. 일부 누리꾼은 우즈베키스탄 수비수 후사노프의 SNS에도 한국어 악성 댓글이 달린 사실을 언급하며 분풀이가 경기와 무관한 개인들에게까지 번지고 있다고 지적했다.

조나단은 콩고민주공화국 출신으로 초등학교 때부터 한국 생활을 시작했다. 방송에서 스스로를 ‘대한콩고인’이라고 소개할 만큼 한국에 대한 애정을 꾸준히 드러내 왔다.