서울시와 7~12월 ‘유니버설디자인(UD) 택시’ 시범운영 일반 사용자·휠체어 사용자 모두 편리하게 이용 PV5 WAV 12대 도입…국내 최초 교통 모델

[헤럴드경제=서재근 기자] 휠체어 사용자와 일반인이 함께 이용할 수 있는 기아 PV5 WAV(Wheelchair Accessible Vehicle) 택시가 서울 시내를 달린다.

기아는 서울시가 오는 7월 1일부터 시작하는 ‘유니버설디자인(UD) 택시’ 시범운영에 참여한다고 28일 밝혔다.

UD택시는 기존 장애인 콜택시와 달리 휠체어 사용자는 물론 일반 승객도 편리하게 이용할 수 있는 차량으로 서울시가 전국 최초로 도입하는 새로운 교통 모델이다.

UD택시 시범운영에 도입되는 PV5 WAV는 교통약자에게 보다 나은 이동의 자유를 제공하고자 하는 기아의 의지를 담은 모델로 ▷일반 승객과 휠체어 사용자 모두 탑승 가능한 국내 최초의 유니버설 디자인 전기차 ▷EGMP.S 전용 플랫폼 기반의 저상화 설계와 넓은 실내 공간▷휠체어 사용자의 편의성을 고려한 측면탑승 방식 및 휠체어를 차량에 고정하는 장치 장착 ▷보호자가 3열에 동승해 휠체어 사용자를 보조할 수 있는 구조 등 휠체어 사용자를 위한 최적의 편의성과 안전성을 갖췄다.

기아는 시범운영에 앞서 서울시와 함께 UD택시 도입을 위해 택시업계의 의견을 적극 청취하고 휠체어 사용자 등을 대상으로 여러 차례에 걸쳐 시연회를 진행했다.

서울시는 PV5 WAV 기반의 UD택시 12대를 오는 7월부터 12월까지 운영한다. 중증보행장애인에게 우선 배차되며 일반 승객은기존 중형택시와 동일한 방식 및 비용으로 이용할 수 있다.

6개월간의 시범운영을 통해 수집된 이용 실적과 만족도 등 고객 데이터는 향후 UD택시 운영 확대 여부 결정에 활용된다.

기아는 서울시와의 UD택시 시범운영을 시작으로 다른 지방자치단체와도 차량 보급 및 운영에 관한 협력을 추진해 나갈 계획이다.

기아와 서울시는 이번 UD택시 시범운영 협력을 통해 장애인 콜택시 공급 부족을 해소함으로써 장애인과 고령 인구 등 교통약자의 이동 수요 증가에 효과적으로 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

실제 해외의 경우 영국 ‘블랙캡’, 일본 ‘재팬택시’ 등 UD택시가 교통약자와 일반 승객이 함께 이용하는 일상적인 교통수단으로 자리 잡았다.

아울러 하나의 차량으로 장애인 이동 지원은 물론 일반 택시 영업까지 가능하도록해 택시업계의 운영 효율화와 수익성 개선에도 도움이 될 것으로 기대된다.

기아 관계자는 “PV5 WAV는 기획 단계부터 교통약자의 이동 편의를 최우선으로 고려한 맞춤형 모빌리티”라며“이번 서울시와의 협력을 통해 장애인과 비장애인의 경계를 허물고 누구나 자유롭고 안전하게 이동하는 혁신적인 모빌리티 생태계 구축에 앞장서겠다”고 말했다.

한편, 기아는 지난 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 프레스 컨퍼런스에서 PV5 패신저 7인승(2-2-3), PV5 프라임, PV5 카고 하이루프 등 PV5 기반 신규 라인업 3종과 더불어 비전 메타투리스모를 비롯해 다양한 PBV 활용 사례를 선보였다.