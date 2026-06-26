패신저·프라임·카고 하이루프 공개 AI순찰차·모바일뱅크 등 특장모델도 전시 “2030년까지 EV 티어 1 브랜드 도약”

[헤럴드경제(부산)=권제인 기자] 기아가 2026 부산모빌리티쇼에서 PV5 신규 라인업 3종을 공개했다. 인공지능(AI) 순찰차와 모바일 뱅크 등 다양한 산업 맞춤형 특장 모델을 선보이며 목적기반차량(PBV) 생태계 확장의 청사진을 선보였다.

기아는 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 프레스 컨퍼런스에서 PV5 패신저 7인승(2-2-3), PV5 프라임, PV5 카고 하이루프 등 PV5 기반 신규 라인업 3종을 공개했다. 전시장에서는 EV 풀라인업과 비전 메타투리스모를 비롯해 다양한 PBV 활용 사례도 함께 전시했다.

송호성 기아 사장은 이날 행사에서 “PV5에 이어 PV7, PV9을 순차적으로 선보이며 40종 이상의 바디타입으로 고객 개개인의 수요에 응답하는 모빌리티 설루션을 제공하고자 한다”며 “상용차 시장의 경계를 넘어 차량이 아닌 플랫폼으로 확장하는 것이 기아의 방향”이라고 말했다.

이어 “2030년까지 PBV 3종을 포함한 총 14개 전기차 라인업을 확장할 계획”이라며 “고객의 다양한 니즈를 모빌리티로 실현하는 ‘EV 티어 1’ 브랜드로 도약하겠다”고 덧붙였다.

이번에 공개한 PV5 패신저 7인승은 2-2-3 시트 배열을 적용해 셔틀과 렌터카, 패밀리카 등 다양한 이동 서비스에 적합하도록 설계됐다. 후석 공조 시스템과 열선 시트, USB-C 충전 단자 등을 적용해 편의성을 높였다.

PV5 프라임은 후석 독립 시트와 레일, 통풍시트 등을 적용한 프리미엄 이동 서비스용 모델이다. 전용 외장 색상과 알로이 휠, 전용 엠블럼 등을 적용해 차별화를 꾀했다.

PV5 카고 하이루프는 기존 카고 롱 모델보다 실내 높이를 295㎜ 높였으며 운전석과 적재 공간을 자유롭게 오갈 수 있는 워크스루 기능을 지원한다. 택배와 물류 등 상용 수요를 겨냥한 모델이다. 기아는 향후 택시용 패신저 5인승과 소상공인 전용 탑차, 아웃도어 특화 모델 등으로 PV5 라인업을 확대할 계획이다.

기아는 PBV의 활용 가능성을 보여주는 산업별 협업 모델도 대거 공개했다. 경찰청과 공동 개발한 AI순찰차를 비롯해 모바일 뱅크, 이동형 펫 팝업스토어, 바이크 수송차, 어린이 통학차량, 아이스크림 트럭 등이 대표적이다. 이들 차량은 각각 치안, 금융, 반려동물, 물류, 교육, 이동 판매 등 다양한 산업 현장에 활용될 수 있도록 개발됐으며, 일부 모델은 올해 하반기부터 파트너사 브랜드를 통해 순차 출시될 예정이다.

기아는 이번 전시를 EV 갤러리, PBV 빌리지, PV5 파트너스 등 세 개 공간으로 구성했다. EV3, EV4 GT, EV5, EV6 GT, EV9 등 전기차 라인업과 함께 다양한 PV5 활용 사례를 전시했으며 AI 기반 차량 추천, PV5 활용 체험, 부산 지역 브랜드와 연계한 EV 시승 프로그램 등 체험형 콘텐츠도 운영한다.

기아는 2040㎡ 규모의 전시관에 총 16대의 차량을 전시했다. EV 7대와 PBV 9대를 선보였으며, PV5 신규 모델 3종과 PBV 외부 협업 모델 6종을 이번 모빌리티쇼에서 처음 공개했다.