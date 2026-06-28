‘신속통합기획 온라인 아카이브’ 본격 운영 시작

[헤럴드경제=양근혁 기자] 서울시가 재개발 사업 초기 공공지원으로 속도와 품질을 높이는 ‘신속통합기획’ 정책 정보를 담은 ‘신속통합기획 온라인 아카이브’를 본격 운영한다고 28일 밝혔다.

서울시는 지난 3월 아카이브 구축을 시작해 신통기획의 대상지 현황, 기획 내용, 추진 경과, 관련 소식 등을 제공해 정비 사업 초기 주민도 사업 현황을 쉽게 이해할 수 있도록 지원하는 기반을 마련했다.

당시 83곳이었던 대상지 정보는 현재 97곳으로 확대됐고, 대상지 정보와 영상 자료들도 업데이트했다. 기존 자료에 더해 정책 설명 자료와 관련 콘텐츠를 추가로 제공한다.

아카이브 자료는 시민은 물론 도시계획·건축·주택 정비 분야 전문가와 연구자에게도 활용도 높은 정책 자료 플랫폼으로 자리매김할 것으로 서울시는 기대했다.

안대희 서울시 도시공간본부장은 “온라인 아카이브를 앞으로도 지속해 축적·공유하고, 신속통합기획이 안정적으로 추진될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.