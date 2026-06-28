속초지역 4개 해수욕장 7월3일 개장

[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국의 대표 휴양도시 속초의 대포항에 우뚝선 카시아속초가 올여름 펫캉스 서비스를 확대한다.

카시아속초는 펫룸 런칭 1주년 맞아, 강원권 대표 펫캉스 ‘포펙트 겟어웨이’ 패키지로 반려견과의 특별한 여행을 제안한다. 최신형 반려견 유모차를 업그레이드하는 등 서비스 품질과 범위를 확장하고 나섰다.

속초지역 해수욕장 4곳, 속초·등대·외옹치·청호해수욕장은 오는 7월 3일부터 전면 개장해, 8월 23일까지 52일간 운영될 예정이다. 안전 관리를 강화하고 야간관광 콘텐츠를 늘렸다.

강원도 동해안 대표 리조트인 카시아 속초도 이에 대비해 다양한 여름 서비스를 마련해 놓았고, 펫캉스는 소외된 가족없는 여행을 위한 대표콘텐츠이다.

세계적인 프리미엄 호텔&리조트 그룹인 반얀그룹의 ‘카시아 속초’는 이러한 트렌드에 발맞춰 펫룸 런칭 1주년을 맞아 반려동물 친화 서비스를 한층 확대한다.

펫캉스 수요 증가에 맞춰 선보인 카시아 속초의 펫 패키지 ‘포펙트 겟어웨이(Pawfect Getaway)’는 반려동물과 보호자를 위한 다양한 펫 웰니스 혜택으로 구성된다.

패키지에는 미끄럼 방지 매트, 전용 계단, 식기, 타월 등 펫 어메니티를 갖춘 ‘펫 프렌들리’ 객실 1박과 함께 강원도 고성 프리미엄 펫 푸드 브랜드 ‘동해형씨’의 원물건조 생선 및 트릿이 포함된다.

또한 ‘페스룸(Pethroom)’의 힐링 브러쉬와 포우 케어 에센스, 카시아 속초가 자체 제작한 펫 배스로브, 보호자를 위한 조식 투고박스까지 마련해 반려견과의 편안한 여행을 돕는다.

이와 더불어, 펫 동반 투숙객을 대상으로 운영되는 반려견 유모차 대여 서비스도 업그레이드했다. 반려동물 라이프스타일 브랜드 ‘리카리카(likalika)’의 일체형 유모차 모델로 교체하여 투숙객과 반려견이 호텔 곳곳을 보다 편리하고 쾌적하게 이동할 수 있도록 세심한 서비스를 제공한다.