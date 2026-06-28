[헤럴드경제=장윤우 기자] 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스에서 코스피 상승률의 최대 150배를 노리는 초고레버리지 파생상품이 거래되는 것으로 알려졌다.

28일 가상자산업계에 따르면 바이낸스는 지난 22일 미국 뉴욕증시에 상장된 코스피 3배 레버리지 ETF(상장지수펀드) ‘KORU’를 추종하는 선물 상품 ‘KORUUSDT’를 상장했다. 출시 초기 최대 20배였던 레버리지 배율은 나흘 만인 26일 50배로 확대됐다.

KORU 자체가 코스피를 3배로 추종하는 점을 고려하면 투자자는 사실상 국내 증시 변동성에 최대 150배 베팅을 할 수 있는 구조다. 코스피가 0.66%만 역방향으로 움직여도 투자금 전액이 강제 청산된다.

바이낸스는 앞서 지난 2일 삼성전자(SAMSUNGUSDT)·SK하이닉스(SKHYNIXUSDT)·현대차(HYUNDAIUSDT) 연계 선물 상품을 일제히 상장한 뒤 투자 수요가 폭발하자 이들 상품의 레버리지 한도도 50배로 올렸다.

거래 규모는 이미 천문학적이다. 글로벌 차트 분석 플랫폼 트레이딩뷰에 따르면 KORUUSDT는 상장 직후 나흘간(22~26일) 7억5440만달러(약 1조1586억원)가 거래됐다.

SKHYNIXUSDT 누적 거래액은 2~26일 64억2130만달러(약 9조8618억원)에 달해 10조원에 육박했다. 같은 기간 HYUNDAIUSDT와 SAMSUNGUSDT에도 각각 7273억원과 811억원이 몰렸다.

특별한 투자 제한은 없다. 원화 입출금 계좌가 있으면 누구나 업비트·빗썸 같은 국내 가상자산 거래소에서 테더(USDT)를 구매한 뒤 바이낸스로 보내 거래할 수 있다.

국내 증시에서 레버리지 2배 상품에 투자하려면 사전 교육 이수와 기본 예탁금 예치가 의무이지만 바이낸스에는 그런 장치가 없다. 테더 같은 달러 기반 스테이블코인은 외국환거래법 규율도 받지 않는다.

바이낸스는 금융위원회 인가를 받지 않은 사실상 무국적 거래소다. 금융사고가 발생해도 국내법으로 투자자를 보호할 수단이 없다. 미국·일본·영국 등 주요 선진국들은 자국민의 바이낸스 접속을 원천 차단하고 있다.