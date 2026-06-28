[헤럴드경제=정순식 기자] 벼랑끝으로 몰린 한국이 실낱 같은 희망이 주어졌다. K조 우즈베키스탄-콩고민주공화국전의 전반이 마감된 가운데 예상을 깨고 우즈베키스탄이 1대0으로 앞서고 있다.

앞서 크로아티아가 28일(한국시간) 미국 펜실베이니아의 필라델피아 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 L조 조별리그 3차전에서 가나를 2-1로 꺾으면서 경우의 수 하나가 또 지워진 한국 대표팀은 이어진 경기에서 우즈베키스탄의 선전에 실낱 같은 희망을 이어가고 있다. 한국은 남은 J조와 K조 2개조에서 모두 경우의 수를 충족해야 한국의 32강행이 성사된다.

이날 열린 크로아티아와 가나의 경기는 크로아티아의 승리로 끝났다. 이에 크로아티아는 2승 1패, 승점 6점으로 조 2위 32강행을 확정지었다. 가나는 1승1무1패, 승점 4점으로 3위를 기록했다. 하지만 각 조 3위 12개 팀 중 상위 8개 팀에게 주어지는 32강 티켓을 확보했다.

한국은 J조 오스트리아-알제리전, K조 우즈베키스탄-콩고민주공화국전 결과에 따라 32강 진출 여부가 결정된다. 오스트리아가 이기거나 알제리의 2골 차 승리, 우즈베키스탄의 5골 차 미만 승리 혹은 무승부가 이뤄져야 한국의 32강행이 성사된다. 우즈베키스탄이 1대0의 리드로 경기를 마무리지으면 한국은 L조의 오스트리아 승리를 기대하면 된다. 이날 우즈베키스탄은 객관적인 전력에서 밀린다는 평가에도 전반 초반부터 적극적인 공격으로 9분 만에 선제 골을 넣었다.

현재 한국의 조3위 순위는 8위지만, 이 경우의 수를 충족하지 못하면 탈락이 확정된다.