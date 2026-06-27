유시민 작가 우회적 비판

“지선서 삐끗해 잘못하면 이러다 계속 야당할까 불안”

“이기는 민주당 다시 만들어야”

김민석 국무총리가 지난 26일 광주광역시 김대중컨벤션센터에서 김대중정치학교 주최로 열린 ‘청년리더십학교 워크숍’에서 ‘청년 정치인을 위한 DJ 정치론’을 주제로 특강하고 있다. [연합]
김민석 국무총리가 지난 26일 광주광역시 김대중컨벤션센터에서 김대중정치학교 주최로 열린 ‘청년리더십학교 워크숍’에서 ‘청년 정치인을 위한 DJ 정치론’을 주제로 특강하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=안세연 기자] 김민석 국무총리는 8월 전당대회을 앞두고 당내 계파간 갈등이 고조되는 것에 대해 “내가 어떤 대통령을 만들었다는 식의 과잉한 자신감으로 대통령을 비판하는 태도나 마음이 적절히 절제될 필요가 있다”고 말했다.

김 총리는 27일 경기 양평에서 열린 더불어민주당 여성 당선인 워크숍에 참석한 자리에서 기자들과 만나 당내 갈등에 대해 이같이 비판했다. 그는 “선거를 앞두고 있을 수 있는 일이고, 선거 결과의 아쉬움이 있어서 생기는 현상”이라라고 운을 뗐다.

해당 발언은 유시민 작가가 전날 “이 대통령이 대통령이 되는 과정에서 열렬히 지켜주고 응원했던 사람들이 원했던 것은 증축이었는데 대통령은 재건축을 하려고 했던 것 같다”며 “대통령이 자신감이 지나쳤던 것 아닌가”라고 언급한 것을 우회적으로 비판한 것으로 풀이된다.

그는 6·3 지방선거 결과에 대해 “삐끗했다”면서 “중원을 놓치면 앞으로 이기기 어렵다. 잘못하면 이러다 계속 야당을 하게 되는 것 아닐까 하는 불안이 엄습하는 상황이 왔다”고 우려했다.

이어 “대통령이 흔들리고 정부가 흔들리면 안 된다”며 “이제 다시 이기는 민주당을 만드는 일을 하고 싶다”고 강조했다.

그는 “첫째로 대통령의 리더십을 지켜야 한다. 또 민생과 실용, 합리적 개혁의 노선을 지킬 때만 성공한 승리의 방정식을 반드시 지켜야 한다”며 “덧셈으로 통합해야만 성공한다”며 3가지 과제를 제시했다.

김 총리는 “며칠 있으면 총리직을 내려놓는다”며 “사실 1년 동안 열심히 정부에 파견돼서 일하고 당에 돌아올 때가 됐다고 생각했다”고 밝혔다.

그러면서 “여기 계신 동지들과 함께 당의 노선을 정립하고 더 확장해서 다시 이기는 민주당을 만들어서 20년, 30년 후 우리가 함께 만든 역사가 민주당의 새로운 황금시대를 열었다고 회고할 때까지 함께 달려가자”고 제안했다.

김 총리는 8월 전당대회 출마 가능성에 대한 언론 질문엔 “당으로 복귀한 이후 필요할 때가 되면 말씀드리겠다”고 말을 아꼈다.


notstrong@heraldcorp.com