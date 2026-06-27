유시민 작가 우회적 비판 “지선서 삐끗해 잘못하면 이러다 계속 야당할까 불안” “이기는 민주당 다시 만들어야”

[헤럴드경제=안세연 기자] 김민석 국무총리는 8월 전당대회을 앞두고 당내 계파간 갈등이 고조되는 것에 대해 “내가 어떤 대통령을 만들었다는 식의 과잉한 자신감으로 대통령을 비판하는 태도나 마음이 적절히 절제될 필요가 있다”고 말했다.

김 총리는 27일 경기 양평에서 열린 더불어민주당 여성 당선인 워크숍에 참석한 자리에서 기자들과 만나 당내 갈등에 대해 이같이 비판했다. 그는 “선거를 앞두고 있을 수 있는 일이고, 선거 결과의 아쉬움이 있어서 생기는 현상”이라라고 운을 뗐다.

해당 발언은 유시민 작가가 전날 “이 대통령이 대통령이 되는 과정에서 열렬히 지켜주고 응원했던 사람들이 원했던 것은 증축이었는데 대통령은 재건축을 하려고 했던 것 같다”며 “대통령이 자신감이 지나쳤던 것 아닌가”라고 언급한 것을 우회적으로 비판한 것으로 풀이된다.

그는 6·3 지방선거 결과에 대해 “삐끗했다”면서 “중원을 놓치면 앞으로 이기기 어렵다. 잘못하면 이러다 계속 야당을 하게 되는 것 아닐까 하는 불안이 엄습하는 상황이 왔다”고 우려했다.

이어 “대통령이 흔들리고 정부가 흔들리면 안 된다”며 “이제 다시 이기는 민주당을 만드는 일을 하고 싶다”고 강조했다.

그는 “첫째로 대통령의 리더십을 지켜야 한다. 또 민생과 실용, 합리적 개혁의 노선을 지킬 때만 성공한 승리의 방정식을 반드시 지켜야 한다”며 “덧셈으로 통합해야만 성공한다”며 3가지 과제를 제시했다.

김 총리는 “며칠 있으면 총리직을 내려놓는다”며 “사실 1년 동안 열심히 정부에 파견돼서 일하고 당에 돌아올 때가 됐다고 생각했다”고 밝혔다.

그러면서 “여기 계신 동지들과 함께 당의 노선을 정립하고 더 확장해서 다시 이기는 민주당을 만들어서 20년, 30년 후 우리가 함께 만든 역사가 민주당의 새로운 황금시대를 열었다고 회고할 때까지 함께 달려가자”고 제안했다.

김 총리는 8월 전당대회 출마 가능성에 대한 언론 질문엔 “당으로 복귀한 이후 필요할 때가 되면 말씀드리겠다”고 말을 아꼈다.