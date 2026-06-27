[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 최민식이 연예인 열애설을 부정적으로 바라보는 시선에 일침을 가했다.

27일 최민식은 유튜브 채널 ‘뜬뜬’에는에 출연해 “연애도 했으면 좋겠다. 젊었을 때는 마음껏 연애도 하는 것”이라고 말했다.

그러면서 “연애하면 스캔들이라며 부정적인 시각으로 바라보는데 젊은 처녀 총각이 연애하는데 어떤 놈이”라며 “갑자기 열이 확 올라온다”고 발끈했다.

유재석이 “한잔 하시라”며 달래자 최민식은 “사랑을 해봐야 될 거 아니냐. 나쁜 짓만 안 하면 되지”라고 소신을 밝혔다.

최민식은 후배 최현욱에게 “‘원톱이다’ ‘잘한다’는 얘기를 경계해야 한다”며 “잘한다는 평가에 만족하면 안 되고 나한테 더 냉정해야 한다. 외부 반응에 내 기준을 맞추기 시작하면 밑도 끝도 없다”고 했다.

이어 “지금과 같은 마음과 작품을 대하는 태도를 오래 갖고 갔으면 좋겠다”고도 덧붙였다.

양세찬이 “형님 알게 모르게 할 거다”라고 하자 최민식은 “그럼 이따 전화해서 오라고 해라”라고 받아쳐 웃음을 안겼다.