행안부, 제5회 중앙지방정책협의회 개최 통합특별시 출범 및 여름철 재난·민생대책 논의

[헤럴드경제=이태형 기자] 윤호중 행정안전부 장관은 26일 “정부는 모든 지방정부가 ‘대체불가 대한민국’을 함께 만들어갈 원팀이라는 생각으로 지방정부와 더욱 긴밀히 소통하고 협력해 나가겠다”고 말했다.

윤 장관은 이날 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘제5회 중앙지방정책협의회’에서 “민선 9기 지방정부가 지역경제에 새로운 활력을 불어넣고 주민의 생명과 안전을 최우선으로 살펴주기를 바란다”며 이같이 밝혔다.

전국 17개 시도 부단체장과 안건 관련 부처 관계자가 참석한 이날 회의에서는 7월 1일 전남광주통합특별시의 성공적 출범 외에도 민생안정과 지방재정 중점과제, 하천·계곡 관리와 여름철 재난 대비책 등 주민의 일상과 밀접한 정책을 논의했다.

행안부는 통합에 따라 불가피하게 일시 중단되는 일부 민원서비스로 인해 시민들이 불편을 겪지 않도록 각 시도의 적극적인 홍보와 안내를 당부했다.

7월 3일로 신청 접수가 끝나는 고유가 피해지원금의 기한 내 신청과 8월 말까지 사용을 독려하고, 지방 공공요금 동결과 피서지 바가지요금 근절 등 민생 안정 대책을 특별히 주문했다.

이와 함께 일자리 창출과 자주재원 확충을 위한 ‘지방세 체납관리단’의 원활한 운영에 대한 각 지방정부의 협조도 요청했다.

회의에서는 또 지난 3월부터 진행 중인 하천·계곡 불법시설 전면 재조사 관련 정비 실적을 공유하고, 6월 말까지 불법 상행위 시설의 우선 정비와 조사 완료, 재발 방지 관리에 빈틈없이 해줄 것을 요청했다.

행안부는 본격적인 여름철 폭염에 대비해 취약계층 안전관리와 무더위 쉼터 운영, 7월 장마철 대비 위험시설 점검과 대피체계 구축을 주문하는 한편, 풀뿌리 민주주의 실현을 주민자치회 활성화, 지방정부 차원의 탄소중립 전략 수립·이행, 지방정부가 발주하는 공사 현장의 안전보건조치 등 지방정부의 협조가 필요한 주요 정부 시책도 공유했다.