혁명수비대·공군사령관·경찰청장 등 거쳐 테헤란시장·의회의장 역임 ‘권력 핵심고리’ 제복입은 행정가…‘테크노크라트 군인’ 별칭 이란 군·정 수뇌부 피살 뒤 막후 실세 부상 대선 4수 실패에도 하메네이 결사옹위 ‘실세’ 호르무즈 통행세 설계…美 “잠재 지도자” 주목

6월 21일(현지시간) 스위스 휴양지 뷔르겐슈토크의 한 호텔. 굳은 표정의 한 남자가 로비로 들어섰다. 미국과 이스라엘의 공습으로 이란 군·정 수뇌부가 대거 제거된 가운데, 마수드 페제시키안 이란 대통령과 함께 살아남은 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이다.

갈리바프 의장은 이날 이란 전쟁 종식을 위한 미국·이란·파키스탄·카타르 4자 회담에 참석하기 위해 스위스를 찾았다. 그는 미국과의 협상을 사실상 이란의 승리로 규정했다. 갈리바프 의장은 “스위스 방문은 전장의 직접적인 연장선이었다”며 “우리 군은 명예와 힘, 용기로 위대한 승리를 거뒀고, 휴전과 전쟁 종식 단계에서는 협상을 통해 그 성과를 이어갔다”고 강조했다.

최근 갈리바프 의장의 존재감은 이란 안팎에서 빠르게 커지고 있다. 정치매체 폴리티코는 도널드 트럼프 미 행정부도 그를 ‘잠재적 차기 지도자’ 후보로 주목하고 있다고 보도했다. 미국이 전쟁의 출구를 모색하는 과정에서 그를 핵심 대화 상대로 인식하고 있다는 의미다.

갈리바프 의장은 회담 다음 날인 22일 귀국길에서 기자들과 만나 “모든 사람은 호르무즈 해협의 관리 체계가 결코 전쟁 이전 상태로 돌아가지 않을 것이라는 점을 알아야 한다”며 “국제 규정은 준수하겠지만 호르무즈 해협은 이란이 관리할 것”이라고 못박았다.

혁명이 만든 소년·전쟁이 키운 권력자

갈리바프는 현재 이란 권력구도에서 보기 드문 위치에 서 있다. 혁명수비대(IRGC) 공군사령관과 경찰청장, 테헤란 시장, 의회의장을 모두 거친 그는 정치권과 안보기구, 성직자 집단을 연결하는 핵심 고리로 평가받는다. 제복을 입은 실용주의 행정가, 이른바 ‘테크노크라트 군인’으로 불리며 JD 밴스 미국 부통령을 상대로 이란 측 종전협상 대화창구로 거론됐다.

갈리바프는 1961년 8월 이란 북동부 호라산주의 토르카베에서 태어났다. 쿠르드계 부친과 페르시아계 모친 사이에서 태어난 그는 식료품점을 운영하던 평범한 가정에서 성장했다. 어린 시절을 보낸 마슈하드 일대는 훗날 이슬람혁명을 이끌 핵심 인사들이 활동하던 지역이기도 했다.

그가 성장하던 시기 이란 사회는 거대한 변화를 겪고 있었다. 당시 국왕인 모하마드 레자 팔라비(샤)는 토지개혁과 여성 참정권 확대, 산업화 정책 등의 내용인 ‘백색혁명’을 추진하며 급격한 근대화를 시도했다. 그러나 정치적 억압과 친미 노선에 대한 반발도 함께 커졌다.

결국 1979년 대규모 시위와 파업으로 통치 기반을 잃은 샤가 해외로 망명하면서 이란 이슬람혁명이 성공했다. 당시 17세였던 갈리바프 역시 혁명 분위기 속에서 모스크 강연을 들으며 정치적 영향을 받은 세대로 성장했다.

혁명 직후인 1980년, 사담 후세인이 이끄는 이라크가 이란을 침공하면서 이란·이라크 전쟁이 발발했다. 18세였던 갈리바프는 새 이슬람 체제를 수호하기 위해 창설된 혁명수비대(IRGC)에 입대했다.

당시 혁명수비대는 혁명 수호를 목적으로 만들어진 신생 조직이었지만, 이후 이란 최대 권력기관으로 성장했다. 현재는 미국과 유럽연합(EU)이 테러 조직으로 지정할 정도로 강력한 영향력을 행사하고 있다.

8년간 이어진 전쟁은 혁명수비대를 정규군 수준의 군사조직으로 탈바꿈시켰다. 갈리바프 역시 빠르게 두각을 나타냈다. 입대 3년 만인 1982년 지휘관으로 승진했고, 이란군이 전략 요충지인 호람샤르를 탈환하는 작전에도 참여하며 군 내부에서 존재감을 키웠다.

그는 군 생활을 이어가면서도 학업을 포기하지 않았다. 갈리바프는 테헤란대에서 정치지리학 학사 학위를 취득한 뒤 이슬람아자드대와 타르비아트 모다레스대에서 각각 인문지리학 석사와 정치지리학 박사 학위를 받았다. 강경 군인 이미지와 함께 학구적인 이력을 갖추게 된 배경이다.

전쟁이 끝난 뒤 혁명수비대는 단순한 군 조직을 넘어 국가 재건 사업에도 깊숙이 참여했다. 갈리바프 역시 1994년 인프라 사업을 담당하는 기업의 대표이사를 맡으며 경제·행정 분야 경험을 쌓았다. 이후 군 조종사 자격을 취득하며 항공 분야 전문성까지 갖췄다.

그의 경력은 1997년 혁명수비대 항공우주군 사령관에 오르면서 새로운 전환점을 맞았다. 그는 이 시기 이란의 초기 탄도미사일 및 드론 개발 사업을 적극 추진했다. 특히 샤하브 계열 탄도미사일 개발과 실전 배치를 주도했으며, 이동식 발사대와 지하 저장시설을 확충해 오늘날 이란 미사일 전력의 핵심 기반으로 평가받는 이른바 ‘미사일 도시(Missile City)’ 구축에도 관여했다.

시위 진압의 선봉장, 하메네이가 선택한 남자

하지만 갈리바프의 이름이 단순히 군사 기술자나 지휘관으로만 알려진 것은 아니었다. 1999년 대학생 시위가 발생하자 그는 강경 진압에 참여했다. 당시 혁명수비대 지휘관들이 개혁 성향의 모하마드 하타미 대통령에게 보낸 공개 경고 서한에도 이름을 올렸다. 시위를 통제하지 못할 경우 군이 직접 개입할 수 있다는 내용이었다.

당시 최고지도자 알리 하메네이는 개혁파의 부상과 핵개발 문제를 둘러싼 국제사회의 압박이라는 이중 위기에 직면해 있었다. 이런 상황에서 갈리바프와 같은 안보 강경파 인사들은 점차 하메네이 체제의 핵심 축으로 부상하기 시작했다.

하메네이는 학생시위 진압 선봉에 나선 갈리바프를 신뢰할 수 있는 안보 인물로 평가했다. 결국 2000년 민주화 성향 시위가 계속되던 시기 그는 갈리바프를 경찰청장으로 발탁하며 조직 현대화와 치안 강화를 맡겼다.

경찰청장으로 취임한 갈리바프는 강경한 법 집행과 조직 개혁을 동시에 추진했다. 그는 2002년 시위 진압 과정에서 경찰의 실탄 사용을 지시한 것으로 알려질 만큼 강경한 태도를 보였다.

반면 내부적으로는 경찰 조직의 현대화를 적극 추진했다. 낡고 정돈되지 않았던 경찰 제복을 새롭게 바꾸고, 경찰 차량을 메르세데스-벤츠로 교체했다. 또 이슬람혁명 이후 사실상 사라졌던 여성 경찰 제도를 부활시키는 등 조직 운영 방식에도 변화를 시도했다.

이 같은 개혁은 일부에서 효율성과 전문성을 높였다는 평가를 받았지만, 동시에 인권 침해 논란도 끊이지 않았다. 특히 2002년과 2004년 경찰은 반정부 성향으로 분류된 지식인과 언론인, 정치활동가, 인터넷 매체 운영자, 블로거 등을 대거 소환해 조사했다. 당시 연행됐던 인사들은 조사 과정에서 가혹행위와 고문을 당했다고 주장했다.

대선에선 패배했지만 테헤란 시장되다

갈리바프는 2005년 대통령 선거 출마를 위해 경찰청장직에서 사임했다. 당시 그는 자신을 기존 정치인과 다른 실무형 지도자로 포장하는 데 주력했다. 조종사 자격을 갖춘 군인 복장으로 선거 광고에 등장하며 전문성과 실행력을 강조했고, 중·저소득층 유권자를 겨냥해 스스로를 “이슬람판 레자 샤”라고 소개하기도 했다.

레자 샤는 이란의 근대화를 이끈 강력한 지도자였지만 세속주의 노선을 걸었던 인물이다. 갈리바프는 이를 통해 강한 리더십과 국가 발전 이미지를 부각하려 했지만, 결과는 기대에 미치지 못했다.

당시 테헤란 시장이었던 마무드 아마디네자드의 강력한 대중적 인기에 밀려 그는 4위에 그쳤다. 하메네이 역시 결국 자신이 아끼던 전직 장군 갈리바프보다 아마디네자드 쪽으로 무게를 실었다.

하지만 대선 패배는 정치 인생의 끝이 아니었다. 아마디네자드가 대통령에 당선되자 그를 견제하려는 세력과 하메네이의 이해관계가 맞물리면서 갈리바프는 새로운 기회를 얻었다. 2005년 9월 테헤란 시의회는 갈리바프를 시장 후보로 추천했고, 그는 시의회 투표에서 15표 가운데 8표를 얻어 테헤란 시장에 선출됐다.

이후 12년 동안 이어진 시장 재임 기간은 갈리바프에게 ‘유능한 행정가’라는 이미지를 안겨준 시기였다.

그러나 각종 부패 의혹에도 노출됐다. 그는 테헤란시 소유 부지 약 8만㎡와 예산 6000억리알(약 250억원)이 아내가 운영하는 재단에 무상 이전됐다는 의혹이 제기됐다. 딸의 결혼식을 위해 국립공원을 며칠 동안 일반 시민 출입이 불가능하도록 통제했다는 논란도 뒤따랐다.

가장 큰 타격은 이른바 ‘야스 홀딩스 스캔들’이었다. 야스 홀딩스는 혁명수비대 산하 대형 기업이자 주요 자금줄 가운데 하나였다. 검찰 수사와 언론 보도에 따르면 해당 기업은 갈리바프가 시장으로 재직하던 시기 테헤란시와의 건설 계약을 독점하는 과정에서 계약 금액을 부풀리는 방식으로 약 30억달러(약 4조원)의 공적 자금을 빼돌린 혐의를 받았다.

갈리바프 본인은 기소되지 않았다. 이란 안팎에서는 하메네이 최고지도자의 비호가 작용했다는 관측이 나온다. 하지만 스캔들은 그의 정치적 이미지에 큰 상처를 남겼고, 이후 대통령 선거에 거듭 도전하면서도 대중적 지지를 넓히지 못한 배경 중 하나로 꼽힌다.

끝나지 않은 대권의 꿈…결국 권력 중심에 남다

갈리바프는 테헤란 시장 재임 기간에도 대통령의 꿈을 접지 않았다. 그는 2013년과 2024년 대선에 출마했고, 2017년에는 보수 진영 표 분산을 막기 위해 후보직을 사퇴하며 에브라힘 라이시를 지지했다.

하지만 결과는 번번이 실패였다. 2013년 대선에서 그는 득표율 17%에도 미치지 못하며 하산 로하니에 이어 2위에 머물렀다. 개혁·중도 진영이 로하니를 중심으로 결집하면서 갈리바프의 첫 본격적인 대권 도전은 좌절됐다.

2017년에도 다시 출마했지만 선거를 불과 며칠 앞두고 후보직을 내려놓았다. 보수 진영의 승리를 위해 라이시에게 길을 열어주기 위한 결정이었다. 그러나 라이시마저 패배하면서 정권 교체는 이뤄지지 않았다.

대통령직과는 끝내 인연이 닿지 않았지만 갈리바프는 권력 중심에서 밀려나지 않았다. 2017년 테헤란 시장직에서 물러난 그는 2020년 총선에서 국회에 입성한 뒤 곧바로 의장에 선출됐다. 당시 정치권 안팎에서는 그의 선출 배경으로 알리 하메네이 최고지도자에 대한 오랜 충성심을 꼽았다.

실제로 갈리바프는 오랫동안 하메네이 진영의 핵심 인물로 분류돼 왔다. 그는 하메네이의 부인과 친척 관계인 것으로 알려져 있으며, 최고지도자의 아들인 모즈타바 하메네이와도 가까운 관계를 유지해 왔다. 이란 정가에서는 그를 하메네이가 직접 키운 대표적인 정치인 가운데 한 명으로 평가한다.

국회의장이 된 이후에도 그는 최고지도자실과 혁명수비대가 선호하는 정책을 적극 추진했다. 가족들의 사치 여행과 아들의 캐나다 영주권 신청 등 각종 스캔들에 휘말렸지만 총선에서 재선에 성공했다. 이어 2024년 5월에는 알리 하메네이 최고지도자의 지원을 바탕으로 의회의장 연임에도 성공했다.

2월 이란전쟁이 발발한 이후, 그는 의회의장으로서 호르무즈 해협 통행료 징수 설계자로 평가받는다. 지난 4월 이란 의회 국가안보외교위원회는 ‘호르무즈 해협에 대한 이란의 주권 확립법’ 초안을 승인했다. 해당 법안에는 선박 통행 허가와 항로 지정, 통행료 부과 등의 내용이 포함됐다.

갈리바프는 종전 양해각서(MOU)가 체결된 이후에도 “호르무즈 해협은 전쟁 이전 상태로 돌아가지 않을 것이다. (통행료 무료 기간) 60일 이후 이란은 호르무즈 해협에서 제공되는 서비스에 대해 당연히 비용을 부과할 것”이라며 유료화를 예고했다.

이란은 이번 전쟁을 통해 호르무즈 해협이 초크포인트(Chokepoint·급소)라는 사실을 재확인했다. 전 세계 석유·천연가스 공급량의 20%를 좌우할 수 있는 전략적 위력을 실감한 것이다. 미국과 이란이 60일간의 후속 협상을 마친 후, ‘실세’ 갈리바프가 중동의 핵심 해상 요충지를 지렛대로 역내 질서를 어떻게 재편해 나갈지 국제사회의 시선이 집중되고 있다. 정목희 기자