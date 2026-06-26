조 1위 실패로 C조 1위 브라질 만나 스웨덴 조 3위 1순위…한, 5순위 유지 네덜란드는 튀니지 3-1로 제압 조 1위

[헤럴드경제=조용직 기자] 아시아 축구 최강 일본이 2026 북중미 월드컵 조별리그 최종전에서 스웨덴과 비기면서 1승 2무의 성적으로 32강 진출을 확정했다. 다만 토너먼트 첫 경기인 32강전에서 전통의 우승 후보 브라질을 만나게 됐다.

일본은 26일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 스웨덴과 대회 조별리그 F조 3차전 최종전에서 1-1로 비겼다.

이날 무승부로 일본은 1승 2무(승점 5)를 기록, 이날 튀니지(3패·승점 0)를 3-1로 물리치고 조 1위를 확정한 네덜란드(2승 1무·승점 7)에 이어 조 2위를 차지했다. 스웨덴(1승 1무 1패·승점 4)이 조 3위에 올랐다.

이에 따라 네덜란드와 일본이 F조 1∼2위로 32강에 진출한 가운데 스웨덴도 조 3위 팀들 가운데 가장 높은 순위에 올라 32강에 합류했다. 한국은 조 3위 순위 경쟁에서 5위 자리를 유지했다.

일본은 32강에서 월드컵 6회 우승에 도전하는 C조 1위 ‘막강’ 브라질을 만나게 돼 16강 진출의 최대 고비를 맞게 됐다. 조 1위를 차지한 네덜란드는 모로코와 32강전을 펼친다.

전반을 득점 없이 마친 일본은 마침내 후반 11분 마에다 다이젠의 발끝에서 골이 나왔다. 마에다는 도안 리쓰가 중원에서 찔러준 킬 패스를 받아 페널티지역 정면으로 쇄도하며 오른발 슈팅으로 굳게 닫혀있던 스웨덴의 골 그물을 흔들었다.

6분 뒤 스웨덴은 후반 17분 페널티지역 오른쪽 구석에서 안토니 엘랑가의 기습적인 왼발 중거리포가 일본 골대 왼쪽 구석에 꽂히며 승부를 원점으로 돌렸다.

일본은 후반 30분 벤치에서 대기하던 ‘39세 베테랑’ 나가토모 유토를 왼쪽 윙백으로 교체출전 시켰다. 이번 대회에 처음 나선 나가토모는 2010년 남아공 대회를 시작으로 월드컵 5회 연속 출전을 작성했다.일본은 후반 추가시간 스웨덴의 집중 공세를 힘겹게 막아내며 무승부를 완성했다.

이미 조별리그 탈락이 확정된 튀니지를 상대한 네덜란드는 전반 초반부터 쉽게 득점에 성공하며 경기를 지배했다. 네덜란드는 전반 3분 만에 상대 자책골로 선제골을 따냈다.

이른 시간에 골 맛을 본 네덜란드는 전반 7분 페널티아크 오른쪽 부근에서 투입한 프리킥을 피르힐 판 데이크가 헤더로 떨어뜨리자 브라이언 브로비가 골 지역 오른쪽에서 오른발 발리 슈팅으로 추가 골을 뽑아내며 앞서 나갔다.

후반전 시작과 함께 튀니지가 만회 골을 뽑아냈다. 튀니지는 후반 9분 오른쪽 코너킥 상황에서 원톱 스트라이커 하젬 마스투리가 골대 정면에서 헤더로 득점에 성공하며 추격에 나섰다.

하지만 네덜란드는 후반 17분 왼쪽 코너킥 기회에서 얀파울 판 헤커가 골 지역 왼쪽에서 머리로 방향을 바꿔 쐐기 골을 꽂고 3-1 승리에 마침표를 찍었다.