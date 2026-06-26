전주지점 명칭 변경 및 효자동 이전 “전북 대표 금융 플랫폼으로 성장”

[헤럴드경제=김지윤 기자] 하나증권은 전주지점의 명칭을 ‘전주금융센터’로 변경하고 이전 개점했다고 26일 밝혔다.

하나증권은 지난 25일 전주시 완산구 효자동에 위치한 전주금융센터에서 개점 기념행사를 진행했다.

행사에는 강성묵 하나증권 대표이사를 비롯해 조대현 WM그룹장, 남택민 중부지역본부장, 유성수 전주금융센터장 및 임직원, 하나은행 관계자, 주요 손님 등 22명이 참석해 센터의 새로운 출발을 축하했다.

이번 명칭 변경과 이전은 전주혁신도시를 중심으로 확대되는 금융 환경과 기관금융 수요 증가에 선제적으로 대응하기 위해 추진됐다.

하나증권은 전주금융센터를 통해 기존의 개인자산관리(WM) 서비스는 물론, 국민연금공단 등 지역 주요 기관과 국내외 운용사를 아우르는 전문적인 자본시장 특화 금융 솔루션을 제공할 방침이다.

하나증권은 이번 센터 이전을 발판 삼아 전주혁신도시를 거점으로 한 금융 네트워크를 확대해 나갈 계획이다.

강성묵 하나증권 대표이사는 “전주금융센터는 전북지역 고객들에게 보다 전문적이고 차별화된 금융서비스를 제공하기 위한 새로운 출발점”이라며 “자산관리와 기관금융 역량을 바탕으로 지역 대표 금융 플랫폼으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

하나증권은 최근 고객 접점 확대에 적극 나서고 있다. 지난 23일에는 서울 양천구 현대백화점 목동점에 VIP 고객 대상 맞춤형 자산관리 서비스를 제공하는 프리미엄 금융센터 ‘더 H1 W’을 개점했다.