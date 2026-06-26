군집드론·대드론 전력 동시 확충 레이저·HPM 등 신기술로 고도화 드론작전사 국방드론본부로 개편 부처 협력 통해 산업 생태계 육성

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방부가 소모성 드론 대량 확보와 전군 운용체계 개편을 골자로 한 ‘무인전투체계 전환’에 본격 착수했다. 2만 대 이상 저비용 드론 확보와 장거리 자폭무인기(K-LUCAS) 전력화, 50만 드론 전사 양성, 드론작전사 개편이 핵심 축이다.

국방부는 26일 ‘국방 드론·대드론 발전 정책’을 발표하고 드론을 특정 부대의 전유물이 아닌 전군의 보편적 전투수단으로 전환하겠다고 밝혔다. 최근 우크라이나 전쟁과 중동 분쟁에서 확인된 ‘저비용·대량 드론 중심 전장’에 대응하기 위한 조치다.

안규백 국방부 장관은 이날 용산 국방부에서 언론브리핑을 통해 “이번 정책은 드론 역량을 전군으로 확대하고 작전현장에 더욱 깊이 정착시키기 위한 것”이라며 “앞으로 드론을 활용한 작전은 특정 부대의 전유물이 아니라 모든 부대의 보편적 작전이 될 것이다. 모든 장병이 드론을 제2의 개인화기처럼 운용할 수 있는 능력을 갖추게 될 것”이라고 밝혔다.

전력 확충의 핵심은 ‘속도와 물량’이다. 군은 근거리정찰드론과 소형 자폭드론 등 저가·소모성 드론을 2만 대 이상 확보하고, 전략적 타격과 적 방공망 무력화를 위한 한국형 장거리 자폭무인기 K-LUCAS 전력화를 추진한다. 이와 함께 인공지능(AI) 기반 군집드론 등 차세대 전력도 병행 확보해 미래 전장에 대비할 계획이다.

김홍철 국방정책실장은 “근거리정찰드론, 소형자폭드론 등 소모성·저비용 드론을 2만 대 이상 신속히 확보하고, 전략적 타격 및 적 방공망 무력화를 위한 K-LUCAS의 전력화를 추진하겠다”고 설명했다.

대드론 전력도 단계적으로 구축될 예정이다. 단기적으로 전방 접적지역에 대드론체계와 소형무인기 대응체계를 배치하고, 성능이 입증된 상용장비를 내년부터 야전에 투입한다. 중장기적으로는 레이저와 고출력마이크로파(HPM) 등 지향성 에너지 무기 전력화를 추진하는 한편, 저비용 요격드론 등 다양한 대응수단을 병행 확보할 계획이다.

인력 구조 역시 대대적으로 바뀐다. 국방부는 ‘50만 드론 전사’ 양성을 통해 모든 장병이 드론을 기본 전투수단으로 활용하도록 한다는 계획이다. 이를 위해 국산 교육용 드론 6만여 대를 도입하고 교육체계를 전면 개편한다.

산업 생태계 활성화도 병행 추진된다. 국방부는 정부 부처 및 산업계와 협력해 드론산업 기반을 강화하고 수출 경쟁력 확보에 나선다.

국토교통부, 산업통상부 등 관계부처와 협력해 배터리 등 핵심 부품의 표준화를 추진하고, 드론업체의 진입장벽 중 하나인 드론용 탄약을 국방부 주도로 개발 및 규격화함으로써 산업 경쟁력을 강화할 계획이다.

또 군 훈련장 개방, 군 실증 확대, ‘대한민국 드론공방전’ 개최, 우방국과의 공급망 협력 등을 통해 국내 드론산업 육성과 수출 기반 확대를 지원할 방침이다.

조직 개편도 병행된다. 현재 드론작전사령부 중심으로 운용되던 체계를 각 군 분산형으로 전환해, 육·해·공군과 해병대가 감시·정찰과 타격을 통합 수행하도록 한다. 드론작전사령부 본부는 ‘국방드론본부’로 개편돼 전투발전, 획득지원, 민군협력 기능을 전담하게 된다.

김 실장은 “앞으로 드론작전사령부 예하 부대를 각 군 예하 작전부대로 전환해 각 군이 감시·정찰과 타격작전을 통합적으로 수행할 수 있도록 발전시켜 나가겠다”고 강조했다.

이번 정책은 단순 전력 증강을 넘어 획득체계와 산업 생태계까지 동시에 바꾸는 데 방점이 찍혀 있다. 민간 기술을 군에서 실증 후 신속 도입하고, 한국형 상용드론 군용 인증체계를 구축해 상용 제품의 군 전환 속도를 높인다는 계획이다.

안 장관은 “국방부는 드론·대드론 전력의 신속한 확보와 드론 활용능력 강화, 국내 드론산업 발전이라는 일석삼조의 효과를 창출해 무인전투체계 강군으로의 전환을 적극 추진해 나가겠다”라고 강조했다.