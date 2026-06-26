일반 신규사업 5건, 울트라 레이크 트레일 1건 선정 댐 주변지역 주민 소득 증대와 지역 활력 제고 기대

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국수자원공사(K-water)는 ‘2026년 댐 지원사업 지자체 신규사업 공모’ 최종 심사 결과 ‘일반 신규사업’ 5건과 ‘울트라 레이크 트레일’ 1건 등 총 6개 사업을 선정했다고 26일 밝혔다.

‘댐 지원사업 지자체 신규사업 공모’는 댐 주변지역의 고유한 특화 자원을 활용해 지속 가능한 주민소득 기반을 창출하고 지역과의 상생 기반을 강화하기 위해 2022년부터 시행하고 있다.

올해는 ‘일반 신규사업’, 댐 로컬브랜딩 사업과 연계한 지정 공모 ‘울트라 레이크 트레일’ 2개 분야로 나눠 추진됐다.

일반 신규사업 분야는 지역경제 파급 효과가 큰 사업을 적극 육성하기 위해 사업당 최대 지원 한도를 기존 5억 원에서 10억 원으로 확대했다.

일반 신규사업 공모에는 11개 댐, 15개 지자체에서 총 20건의 사업이 접수됐고, 내·외부 전문가 심사를 거쳐 10억 원 지원 1건(강원 인제군), 5억 원 지원 4건(충북 보은군, 전북 진안군, 전남 장흥군, 강원 화천군) 등 총 5건이 최종 선정됐다.

한국수자원공사는 총 30억 원 규모의 사업비를 지방소멸대응기금 등 지방정부 예산과 매칭해 지원할계획이다.

울트라 레이크 트레일은 포장도로를 벗어나 댐과 호수, 자연 속을 달리는 축제형 프로그램으로 지역의 매력을 널리 알리고 관광과 지역경제 활성화로 이어지도록 기획된 사업이다.

올해 처음 도입돼 일반 신규사업 공모와 동일한 심사 절차를 거쳐 최종 경기 포천시가 선정됐다.

장병훈 한국수자원공사 수자원환경부문장은 “이번 공모사업은 댐 주변지역의 지방소멸 위기 극복을 위한 지속 가능한 경제 모델 발굴에 중점을 두고 추진했다”며 “앞으로도 댐 주변지역과 상생하며 지역경제 활성화에 앞장서겠다”고 말했다.