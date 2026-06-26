[헤럴드경제=고승희 기자] “앞으로도 계속 함께 나아갑시다.”(Let‘s keep going together.)

그룹 세븐틴의 멤버 조슈아가 전 세계 청년들을 향해 연대와 신뢰의 메시지를 던졌다.

조슈아는 25일(현지시간) 프랑스 파리 유네스코 본부 메인홀에서 개최된 글로벌 청년 지원 프로그램 ‘고잉 투게더’ 기념식에 참석, 전 세계 청년들을 향한 연대와 신뢰의 메시지를 던졌다.

그는 “10년 넘게 하나의 꿈을 공유해 온 13명의 세븐틴 역시 숱한 불확실성을 통과해왔다”며 “서로를 향한 두터운 신뢰와 ‘함께일 때 강하다’는 명제가 있었기에 더 멀리 나아갈 수 있었고, 앞으로도 하나의 팀으로서 동행할 것을 약속했다”고 말했다.

이어 “현장에 모인 청년들의 모습에서도 이와 같은 아름다운 시너지를 목격했다”면서 “저마다 다른 지역과 문화 속에서 자신만의 궤적을 그리고 있지만, 더 나은 세상을 만든다는 지향점이 같기에 우리는 결국 같은 길 위에 서 있는 것이다. 그러니 멈추지 말고 함께 나아가자”고 격려했다.

이날 조슈아는 유네스코 청년 친선대사인 세븐틴을 대표해 무대에 올랐다. 이번 기념식은 세븐틴과 유네스코가 공동 추진해온 글로벌 청년 지원 프로젝트 ‘고잉 투게더 - 포 유스 크리에이티비티 앤드 웰-빙’(Going Together - For Youth Creativity & Well-Being)의 성료를 축하하고, 우수 그룹에 대한 심화 지원 계획을 공표하기 위해 마련됐다.

이 자리에서 조슈아는 약 6분간 영어로 연설을 이어갔다. 그는 “이 자리에 서게 돼 매우 영광이며, 멤버들 또한 마음으로 함께하고 있다”고 운을 뗀 뒤, “청년 친선대사 임명 당시 세븐틴과 유네스코는 청년이 변화를 추동하는 주체라는 믿음을 공유했다”고 말했다.

그는 ‘고잉 투게더’를 “청년들이 반짝이는 아이디어를 실질적인 변화로 탈바꿈할 수 있도록 자원과 멘토링, 기회를 제공하는 플랫폼”으로 정의했다. 그러면서 “청년들의 뜨거운 열정과 창의성에 깊은 영감을 받았다. 프로젝트의 선한 영향력을 확장하기 위해 지원을 한층 확대하기로 결단했다”고 설명했다.

앞서 세븐틴은 지난 2024년 유네스코 청년 친선대사 위촉 당시 100만 달러(약 15억 1000만 원)를 쾌척해 세계청년기금을 조성했다. 해당 기금은 문화·예술·스포츠를 매개로 한 청년의 회복탄력성 강화, 창의적 공동체 구축, 정신건강 증진 프로젝트 등을 전방위로 지원하는 데 투입됐다. 지난해에는 세계 청년의 날을 기념해 자선 경매 수익금을 추가 기탁하기도 했다.

조슈아는 이번 프로젝트를 통해 얻은 가장 큰 깨달음으로 ‘청년의 잠재력’을 꼽았다. 그는 “이 모든 여정은 청년들이 이미 세상을 바꿀 해답을 자급하고 있음을 증명한다”며 “그들에게 필요한 것은 단지 그 가능성을 믿어줄 든든한 조력자뿐이다. 모든 청년들의 꿈은 소중하다”고 했다.

마지막으로 조슈아는 세븐틴 역시 동일한 성장통을 겪었음을 재차 상기시키며 ‘신뢰’와 ‘연대’의 가치를 거듭 부각했다. 그는 “유네스코 청년 친선대사로서 세븐틴이 가장 잘할 수 있는 방식으로 늘 곁에 머물겠다”며 “때로는 묵묵한 응원으로, 때로는 여러분의 꿈이 소중하다고 소리 높여 외치며 동행하겠다”고 약속했다.