시즌 평균 드라이브 거리 1위 선수에 수여 “가능성 확장하는 브랜드 철학과 맞닿아”

[헤럴드경제=김광우 기자] 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 2026 KPGA 투어의 네이밍 스폰서로 참여해 ‘업비트 장타상’을 후원한다고 26일 밝혔다.

‘업비트 장타상’은 시즌 평균 드라이브 거리가 가장 긴 선수에게 수여되는 시상 부문이다. 한 시즌 동안 꾸준한 경기력과 경쟁력을 바탕으로 최고의 비거리를 기록한 선수에게 연말 시상식에서 수여된다.

두나무는 이번 후원을 통해 선수들의 도전 정신을 응원하고 국내 프로골프 발전에 기여할 계획이다. 또 골프 팬을 비롯한 다양한 고객층과의 접점을 확대하고, 디지털 금융 플랫폼으로서 보다 친숙하고 차별화된 브랜드 경험을 제공할 예정이다.

두나무 관계자는 “업비트 장타상은 가장 멀리 나아가려는 도전과 가능성을 보여준 선수에게 주어지는 상으로, 새로운 기회를 모색하고 가능성을 확장해 나가는 업비트의 브랜드 철학과도 맞닿아 있다”며 “KPGA 투어 선수들의 끊임없는 노력과 열정을 응원하게 돼 뜻깊게 생각한다”고 말했다.

한편, KPGA 투어는 한국프로골프협회가 주관하는 국내 남자 프로골프 최상위 대회다. 국내 정상급 남자 프로골퍼들이 시즌 내내 각 대회에 출전해 상금, 대상 포인트, 신인상, 각종 기록 부문 등을 두고 경쟁한다.