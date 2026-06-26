지면 1.6배 키운 확대판 제작…읽기 편한 소식지로 개선 경로당, 복지관 등 복지시설 비치…구정 소식 접근성 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 매월 25일 발행하는 ‘강동구소식’ 글자와 사진을 크게 구성한 확대판을 7월 호부터 기존 소식지와 함께 선보인다.

구는 매월 15만1000 부 규모의 ‘강동구소식’을 발행해 구정 주요 정책과 사업, 복지·문화·건강·교육 등 주민 생활에 필요한 다양한 정보를 전달해 왔다.

구는 작은 글씨를 읽기 어려운 어르신이나 시력이 좋지 않은 주민들도 다양한 구정 소식을 편하게 접할 수 있도록 기존 소식지보다 지면을 약 1.6배 넓힌 확대판을 제작했다. 구는 확대판에 기존 소식지와 같은 내용을 담되, 지면을 넓혀 글자와 사진을 한층 크게 구성했다.

확대판은 매월 650부 제작돼 경로당과 강동시니어문화센터, 종합복지관 등 복지시설에 비치될 예정이다. 시설을 방문하는 주민이라면 누구나 자유롭게 읽어볼 수 있다.

구는 이번 확대판을 통해 작은 글씨 때문에 소식지를 읽기 어려웠던 주민들의 이용 편의를 높이고, 더 많은 주민에게 구정 소식을 효과적으로 전달할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또 향후 이용 현황과 주민 수요를 종합적으로 살펴 공공시설을 중심으로 확대 보급하는 방안도 검토할 계획이다.

이수희 강동구청장은 “작은 글씨 때문에 소식지를 읽기 어려웠던 주민들이 보다 편하게 구정 소식을 접할 수 있도록 확대형 소식지를 마련했다”며 “앞으로도 주민 눈높이에 맞는 다양한 소통 방법을 통해 필요한 정보를 더욱 쉽고 편리하게 전달하겠다”고 말했다.