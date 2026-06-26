[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]박용선 포항시장 당선인이 지나 25일 민선 9기 시정 운영의 핵심 기조로 ‘정상화’를 내세우며 재정과 경제, 복지, 도시 분야의 구조적 문제를 바로잡겠다는 청사진을 제시했다.

박 당선인은 이날 포항시장직 인수위원회가 입주한 포항첨단해양R&D센터에서 인수위원회가 검토한 주요 시정 현안을 시민들에게 보고하는 기자회견을 열고 ‘재정 정상화 선언’, ‘경제 재도약 선언’, ‘복지 재정립 선언’, ‘도시 재설계 선언’ 등 4대 정상화 과제를 발표했다.

인수위원회는 포항시 재정과 관련해 예산 규모는 증가하고 있지만 자체 세입 증가세는 둔화되고 법정·의무적 경비와 지방채는 지속적으로 늘어나고 있어 현재의 재정 구조로는 주요 공약사업과 신규 사업 추진에 어려움이 있을 것으로 분석했다.

이에 따라 민선 9기는 공모사업 사전 재정심사제 도입, 신규 시설 건립 총량관리, 모든 사업 원점 재검토, 성과 중심 세출 구조조정, 시민 중심 재정 전환 등 5대 원칙을 통해 재정 건전성을 회복한다는 방침이다.

경제 분야에서는 철강산업 위기 극복을 최우선 과제로 제시했다.

인수위원회는 중국발 공급 과잉과 미국 철강 관세 강화, EU 탄소국경조정제도 시행, 산업용 전기요금 인상 등으로 포항 철강산업이 전례 없는 위기에 놓였다고 진단했다.

이에 따라 철강산업 위기대응 TF 구축, 전담조직 설치, 포항시-포스코 상생협력 체계 재정립, 수소환원제철 국가 프로젝트 추진, 저탄소 철강산업 클러스터 조성 등을 추진한다.

도시 분야에서는 인구 감소 현실을 반영한 도시계획 재정비를 추진한다.

인수위원회는 2030 도시기본계획상 목표인구 70만명과 실제 주민등록인구 간 약 20만명의 격차가 발생하고 있으며 이에 따른 과잉 개발과 미분양 위험, 원도심 공동화가 심화되고 있다고 분석했다.

민선 9기는 계획인구 현실화와 용지체계 조정, 컴팩트시티 전환, 미분양 선제 대응, 착공 중지 사업장 정상화, 영일만대교 조속 착공 등을 핵심 과제로 추진할 계획이다.

복지 분야에서는 초고령사회와 저출생에 대응하는 지속가능한 복지체계 구축에 나선다.

인수위원회는 포항시의 65세 이상 고령층 비율이 올해 4월 기준 24.6%에 달해 이미 초고령사회에 진입했다고 설명했다.

이에 따라 복지재정 효율화, 초고령사회 돌봄체계 구축, 저출생 극복과 양육친화도시 조성, 주민수용성 강화, 민자 유치와 국비 확보 등을 통해 복지 기반을 강화한다는 방침이다.

박용선 포항시장 당선인은 “인수위는 시정 현안을 점검하고 해법을 찾는 과정이며 민선 9기 시정의 결정과 책임은 모두 제가 지겠다”며 “보여주기 위한 변화가 아니라 시민이 직접 체감하는 변화를 만들어 시민과 함께 새로운 포항의 기준을 세우겠다”고 말했다.