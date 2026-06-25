[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 하이라이트 멤버 윤두준이 한국 축구대표팀의 남아프리카공화국전 패배에 아쉬운 마음을 드러냈다.

25일 윤두준은 하이라이트 공식 유튜브 채널 라이브 방송을 통해 ‘2026 FIFA 북중미 월드컵’ 조별리그 A조 3차전 대한민국과 남아프리카공화국(이하 남아공)의 경기를 함께 입중계했다.

이날 경기가 남아공에 0대1로 무릎을 꿇으며 자력 16강 진출에 실패하자, 윤두준은 “믿기지가 않네요. 꿈인가”라며 한동안 말을 잇지 못했다.

그는 “체코전 때만 해도 이렇게까지 될 줄 몰랐다”면서 “뭔가 하고 싶은 말은 하지 않겠다. 말 실수 할까봐”라며 말을 아꼈다.

또한 윤두준은 “축구 팬으로서 열렬하게 응원하고 좋아하는 팀은 대한민국 축구 국가 대표 팀인데, 이랬던 적은 없었다”면서 “5살 때부터 아버지 따라서 국가 대표 경기를 봐 왔는데, 우리의 위상이 이랬던 적이 없었는데 안타깝다”고 했다.

이어 그는 “다른 나라와 비교하지 않겠다. 우리가 잘 못 한거다. 팬의 입장에서 마음이 아프다. 대한민국 축구가 몇 단계 성장할 수 있는 기회였는데 아쉽다”라며 연신 안타까운 마음을 쏟아냈다.

이날 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀은 멕시코 몬테레이에 위치한 몬테레이 스타디움에서 치러진 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전에서 남아프리카공화국에 0-1로 석패했다.

이로써 한국은 조별리그 성적 1승 2패(승점 3점)를 기록하며 조 3위로 추락했으며, 다른 조 3위 팀들의 최종 성적과 조별 잔여 경기 결과를 지켜보며 와일드카드로 32강 진출을 노려야하는 상황에 놓였다.

한편, 연예계 대표 축구 마니아인 윤두준은 지난 2022년 카타르 월드컵 당시에도 하이라이트 멤버들과 함께 대한민국 축구 국가대표팀의 경기를 지켜보며 응원하는 ‘입중계’를 진행해 화제를 모았다.