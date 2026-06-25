法 “공갈로 3년 실형 확정된 점 고려”

[헤럴드경제=채상우 기자] 이근 전 대위 등 여러 유튜버에 대한 명예훼손 혐의로 재판에 넘겨진 유튜버 구제역(본명 이준희)이 항소심에서 감형 받았다.

25일 수원지법 제7형사부(이미주 부장판사)는 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의를 받은 구제역에게 징역 1년과 벌금 1000만원을 선고했다.

앞서 1심 재판부는 구제역에게 징역 2년과 벌금 1500만원을 선고했다.

재판부는 “이 사건은 다수 피해자를 명예훼손하고 모욕해 죄질이 좋지 않다”며 “다만 피고인이 범행을 인정하고 공갈로 3년의 실형이 확정된 점 등을 고려한다”고 말했다.

구제역은 “방송인 A씨가 마약 후 난교 파티를 벌였다”는 취지 허위 사실을 유포하거나 이근 전 대위 등 인터넷 방송 BJ, 변호사 출신 유튜버 등 여러 방송인들에 대해 명예훼손 및 모욕 혐의를 받는다.

그는 1심에서 자신의 혐의를 부인하면서 “유튜브 방송의 예능기법”이라는 주장을 펼쳐왔으나 항소심에서 혐의를 인정했다.

한편 대법원은 유튜버 ‘쯔양’을 협박해 돈을 갈취한 혐의(공갈) 등으로 최근 대법원으로부터 징역 3년 확정 판결을 받았다．