한국부동산개발산업연구원 출범 “데이터 기반 정책 패러다임 선도”

[헤럴드경제=서정은 기자] 한국디벨로퍼협회가 정책연구실을 확대 개편해 출범한 ‘한국부동산개발산업연구원(KREDII)’이 첫 공식무대를 가졌다. 부동산개발업계 최초의 전문연구기관으로 개발·건설·금융의 칸막이를 허물고, 업권간 연대방안도 적극적으로 모색할 계획이다.

한국디벨로퍼협회와 한국부동산개발산업연구원은 25일 서울 강남구 오크우드 프리미어 코엑스 센터에서 ‘대전환 시대, 부동산개발·건설·금융 산업의 역할과 전략’ 심포지엄을 개최했다.

이날 행사는 김승배 한국부동산개발산업연구원장의 개회사로 막을 열었다. 김 원장은 “객관적 데이터를 기반으로 국민과 정부가 신뢰할 수 있는 연구를 하고, 이를 정책 언어로 전환하는 고도화된 연구 허브가 되겠다”고 말했다.

문주현 KREDII 명예이사장과 김한모 한국디벨로퍼협회 회장도 환영사를 통해 “KREDII는 인공지능(AI) 시대에 필요한 산업·생활 인프라와 제도개선 과제를 발굴하고, 현장의 고민을 정책 대안으로 연결하며 부동산개발산업이 나아갈 방향을 선제적으로 제시해 나아갈 것”이라고 말했다.

이 자리에서는 부동산개발, 건설, 부동산금융 등 공간 산업 전반을 관통하는 학술적 진단이 이뤄졌다. 이진 KREDII 연구위원은 “AI 확산으로 데이터센터 수요가 2030년까지 3.5배 급성장할 것”이라며 “데이터센터, 신재생에너지 단지 등 새로운 산업 인프라 공급에 주목해야 한다”고 강조했다. 또 신규 택지 중심에서 ‘기존 도시의 성능 개선(원도심 정비·재생·복합개발)’으로의 전환 필요성을 언급하며 “디벨로퍼가 데이터 기반의 미래 수요 중심 기획자이자 리스크 관리자로 진화해야 한다”고 말했다.

허윤경 한국건설산업연구원 연구위원은 국내 건설시장의 높은 주택·분양 의존도를 지적하며 경기 변동 리스크 극복을 위한 패러다임 전환 필요성을 강조했다. 건설산업이 당면한 구조적 문제를 해결하기 위한 실증 대안으로 ▷뉴욕 맨해튼의 도로 위 입체개발(록펠러대 리버캠퍼스) ▷일본의 서브리스(Sublease) 방식을 통한 리스크 분산 ▷다이와하우스공업의 전후방 밸류체인 수직계열화 등 글로벌 혁신 사례를 제시했다.

이밖에도 신동수 한국리츠연구원장은 국내 리츠의 성장을 이끌 5대 주요 제도 개선안을 제안했다. 개선안에는 ▷자산매각 이익의 사내유보 허용 및 형사처벌 조항 삭제 ▷유상증자 절차 간소화 및 발행가액 기준일 개선(이사회 결의일 기준) ▷다단계 구조 허용 등 대기업집단 규제 완화 ▷수도권 산업단지 내 공장 유동화 허용 등이 포함돼야한다고 했다.

패널 토론에서는 이상영 명지대학교 부동산학과 교수가 좌장을 맡아 미래 공간 산업의 패러다임 전환과 정책 방향을 논의했다. 김승배 원장은 “앞으로 현장의 생생한 목소리와 정밀한 데이터를 결합해 국가 도시 정책을 주도적으로 이끄는 선도적 싱크탱크로 자리매김하겠다”고 말했다.