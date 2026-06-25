악플 고통 호소

[헤럴드경제=한지숙 기자] ENA, SBS Plus 예능 프로그램 ‘나는 솔로’에 출연한 ‘31기 영자’가 욕설 등 선 넘는 악플에 고통을 호소했다.

31기 영자는 25일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “계정 찾아와서 굳이 다는 댓글도, 입에 차마 담지도 못할 쌍욕과 자X하라는 도 넘는 디엠도”라고 전했다.

이어 “(자신이)싫거나 불편하시면 그냥 지나쳐달라”라며 “방송에 담지 못한 부분들 직접 보고 겪은 건 시청자가 아니라 출연자”라고 일침했다.

함께 공개한 사진에는 영자가 31기 정희의 SNS에 남긴 댓글 창이 담겼다. 이날 정희가 올린 수영복 사진에 영자는 “핫걸 너무 예뻐”라는 글을 남겼다. 여기에 한 누리꾼은 “아 겁나 딸랑거리네”라고 댓글을 적어 놓다.

영자는 옥순, 영숙, 정희의 뒷담화 피해자 순자 옆에서 위로하고 응원해줬지만, 방송이 끝난 뒤 “현재 어떤 관계에서도 누구 한쪽에 치우치지 않은 입장”이라고 중립 입장을 밝힌 뒤 적잖은 비난을 받았다.

당시 영자는 “누구와도 불편한 관계를 만들고 싶지 않고, 제가 직접적으로 갈등이 있었거나 피해를 입거나 상처를 받은 일이 없는 상황에서 특정 누군가의 편에 서길 바라는 것 또한 또 다른 편가르기처럼 느껴진다”며 “그저 늘 누군가에게 힘이 되어주는 사람이고 싶을 뿐이다”라고 했지만 일부 팬들은 영자가 가해자 편으로 돌아선 것 아니냐며 실망감을 표출했다.