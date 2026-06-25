- 오태석 우주항공청장 기자간담회 - 5차례 연기 아리랑6호 내년 2분기 - 차세대중형4호, 누리호 연내 발사

[헤럴드경제=구본혁 기자] 올 하반기 발사 예정있었던 다목적실용위성(아리랑) 6호 발사가 내년 상반기로 미뤄졌다.

차세대중형위성은 다음달 9일, 한국형발사체 누리호는 오는 9월 발사를 목표로 본격적인 준비에 돌입한다.

오태석 우주항공청장은 24일 열린 기자간담회에서 올해 추진중인 위성 및 누리호 발사계획에 대해 이 같이 밝혔다.

아리랑 6호는 광학관측위성으로는 촬영이 곤란한 야간이나 악천후와 같은 기상환경에서도 촬영이 가능한 전천후 영상레이더(SAR) 위성이다. 3700억원의 예사을 투입해 지난 2022년 개발을 완료했다.

당초 2022년 하반기 러시아 앙가라 로켓으로 발사 예정이었지만 러시아와 우크라이나 간 전쟁으로 발사가 불가능해지면서 2023년 대체 발사체로 아리안스페이스의 베가C로 변경됐다. 이후에도 2023년 12월, 2024년 12월, 2025년 하반기 잇따라 연기된바 있다.

아리랑 6호는 당초 하반기 유럽 아리안스페이스의 베가C 발사체를 통해 발사될 계획이었다. 하지만 베가C에 함께 탑재되는 이탈리아 위성 개발 일정이 지연되면서 발사가 어려울 것으로 예상되고 있다.

오 청장은 “최근 전세계적으로 발사 수요가 증가하면서 원하는 시기에 이용할 수 있는 해외 발사체 구하기가 매우 어려워지고 있다”면서 “우주항공청은 아리안스페이스사와 다양한 대안을 검토해 왔으며 발사 지연을 최소화하면서 안정적으로 임무를 추진할 수 있는 방안으로 내년 2분기 발사를 목표로 일정을 조정하려 한다”고 말했다.

현재 아리랑6호는 한국항공우주연구원 청정실에서 보관되고 있으며, 우주항공청은 발사 시점까지 위성 상태를 철저히 관리할 계획이다.

차세대중형위성 4호와 한국형발사체 누리호는 올 하반기 발사된다.

먼저 차세대중형위성 4호는 다음달 9일 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군기지에서 최종 발사 준비를 진행하고 있다.

차세대중형위성 4호는 농촌진흥청과 산림청이 공동 활용하는 500kg급 지구관측 위성으로 농작물 생육 분석과 산불 감시 등 국민생활과 안전에 직접 활용될 예정이다.

한국형발사체 누리호는 오는 9월 발사를 목표로 준비가 진행중이다.

‘누리호’는 대한민국의 독자적인 우주 수송 능력 확보를 위해 1.5t급 실용위성을 지구 상공 600~800㎞ 저궤도에 투입할 수 있도록 개발된 3단형 한국형 발사체다.

오 청장은 “이번 주 누리호 5호기의 1, 2, 3단 단별 조립이 완료될 예정이고 다음주부터 발사체 총 조립에 들어갈 계획”이라며 “8월 초 누리호 발사관리위원회를 열고 발사를 결정할 예정이며 현재로서는 9월 발사가 예상된다”고 밝혔다.

하반기 우리나라가 개발한 달 표면 우주환경 관측 탑재체인 ‘루셈(LUSEM)’을 NASA 아르테미스 프로그램 달 착륙선에 탑재된다.

오 청장은 “미국 인튜이티브 머신스의 IM-3 달 착륙선은 팰컨 9 발사체에 탑재돼 달 서부 지역에 착륙 예정”이라며 “현재 달 착륙선과 통합 준비가 순조롭게 진행되고 있으며, 이를 통해 달 표면의 우주방사선 환경에 대한 과학 데이터를 확보하게 될 것”이라고 말했다.