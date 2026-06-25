신용대출 수요급증에 인뱅 관계자들 소집

[헤럴드경제=정호원 기자] 최근 주식시장 과열로 전 은행권에서 ‘빚투(빚내서 투자)’ 성격의 신용대출이 늘어나자 금융당국이 인터넷 전문은행에 가계대출 관리 준수를 주문한 것으로 나타났다.

25일 국회 정무위원회 소속 이양수 국민의힘 의원실에 따르면 케이뱅크는 올해 5월까지 기타대출을 2016억원만 늘리겠다는 목표를 세웠으나, 실제 증가폭은 2777억원에 달해 목표치를 37.7% 넘겼다. 토스뱅크는 당초 신용대출을 758억원 줄이겠다는 계획을 세웠지만, 실제로는 422억원 감소에 그쳤다. 반면 카카오뱅크는 올해 가계대출 증가 목표치 전액을 기타대출로 설정한 뒤, 5월까지 목표액(4136억원) 중 3384억원을 집행하며 상대적으로 속도를 조절하는 모습을 보였다.

대신 주택담보대출(주담대) 관리에서 케이뱅크는 주담대 감액 목표(2571억원)를 웃도는 2668억원을 줄이며 목표를 초과 달성했다. 토스뱅크는 주담대 공급 당초 목표치 3166억원보다 소폭 넘어선 3326억원을 집행했다. 카카오뱅크는 주담대 감액 목표가 1321억원이었으나 실제로는 1019억원을 줄였다.

이에 금융당국은 지난주 신용대출 관리 목표를 준수하지 못한 인터넷은행 관계자들을 소집해 대출 관리 계획을 점검하기도 했다. 금융당국 관계자는 “빚투가 늘어나는 상황에서 인터넷은행에서도 신용대출이 증가하는 추세”라며 “접근성이 높은 만큼 한도가 빠르게 확대될 수 있어 관리에 나선 것”이라고 설명했다.

현재 인터넷은행 3사는 신용대출 및 마이너스통장 한도 축소, 신규 취급 제한 등을 통해 대응에 나선 상태다.

카카오뱅크는 지난 22일부터 마이너스통장 최대 한도를 기존 2억4000만원에서 1억원으로 축소했다. 이와 함께 7월부터 약정 5000만원 이상의 마이너스통장대출을 연장할 시 최근 6개월 내 한도 사용률이 20% 이하인 계좌를 대상으로 최대 20%까지 한도를 감액하기로 했다. 신용대출에 대해서는 일별 접수 한도를 적용해 운영 중이다.

케이뱅크는 지난 16일부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단한다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소에 나섰다.

토스뱅크는 지난 18일부터 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 축소하고, 마이너스통장 한도는 기존 1억5000만원에서 5000만원으로 축소했다. 마이너스통장대출 연장 고객에 대해서는 오는 24일부터 최근 3개월간 사용률이 40% 이하는 계좌를 대상으로 대출한도를 최대 40%까지 감액한다.