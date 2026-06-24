[헤럴드경제(봉화)=김병진 기자]최기영 봉화군수 당선인이 민선 9기 출범을 앞두고 군정 현안을 조기에 파악하고 공백 없는 군정 운영을 위해 본격적인 소통 행보에 나섰다.

24일 군민화합미래준비위에 따르면 지난 22일부터 오는 26일까지 어울림센터 4층에 마련된 인수위원회 사무공간에서 ‘당선인-부서 소통 간담회’를 개최한다.

이번 간담회에는 본청 부서장과 팀장, 10개 읍·면장이 참석한다.

당선인은 인수위의 문턱을 과감히 낮추고 참석자들과 자연스러운 티타임을 가지며 향후 4년간 이끌어갈 민선 9기 봉화군의 핵심 공약사항과 비전을 직접 설명하고 올바른 추진 방향을 함께 모색한다.

특히 이번 자리는 일방적인 지시나 단순한 업무 보고 형식에서 벗어나 주요 공약의 완성도를 높이기 위해 행정 최일선에 있는 공직자들의 실무적인 건의사항과 애로사항을 격의 없이 경청하는 양방향 소통의 장으로 마련됐다.

무엇보다 침체될 수 있는 공직 사회에 자신감과 열정을 불어넣고 봉화군의 도약을 위해 당선인과 공직자가 하나가 되는 실질적인 ‘원팀’ 협력 기반을 구축했다.

최기영 봉화군수 당선인은 “민선 9기의 성공적인 출범과 군정 발전을 이끄는 가장 강력한 원동력은 바로 우리 공직자들의 열정과 자부심”이라고 말했다.

이어 “공약은 지시가 아닌 공직자들과 함께 완성해 나가는 합작품인 만큼 여러분이 확신과 자신감을 갖고 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 든든한 동반자가 돼 완성도 높은 정책을 준비하겠다”고 밝혔다.