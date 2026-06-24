[헤럴드경제=박혜림 기자] 중고거래 플랫폼에서 청소 아르바이트를 하겠다고 접근한 뒤 여성의 집에 들어가 흉기로 위협하고 달아난 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

연합뉴스에 따르면 경기 남양주 남부경찰서는 24일 30대 남성 A씨를 검거해 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 이날 낮 12시쯤 경기 남양주시의 한 아파트에서 집 안에 있던 여성 B씨를 흉기로 위협한 혐의를 받고 있다. A씨는 중고거래 플랫폼을 통해 청소 아르바이트를 하겠다고 연락한 뒤 B씨의 집에 들어간 것으로 전해졌다.

B씨가 저항하자 A씨는 현장에서 달아났고, 경찰은 약 6시간 뒤 서울에서 A씨를 붙잡았다. B씨는 크게 다치지 않았으며 금품 피해도 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨가 강도나 성범죄 등 강력범죄를 저지를 의도가 있었는지 조사하고 있다.

경찰 관계자는 “피의자를 경찰서로 압송한 뒤 구체적인 사건 경위를 확인할 예정”이라며 “아직 조사가 이뤄지지 않아 적용 혐의는 정해지지 않았다”고 말했다.