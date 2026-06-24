제주마 후손 미 해병대 군마 미 해병대와 동고동락한 전우

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국마사회(회장 우희종)는 24일 제주돌문화공원 설문대할망전시관에서 열린 ‘제21회 평화와 번영을 위한 제주포럼’의 첫 특별 세션에서 제주마의 후손인 ‘레클리스(Reckless)’의 호국 가치를 세계적인 평화 브랜드로 승화하기 위한 본격적인 공론화에 나섰다고 밝혔다.

제주특별자치도가 주관한 이번 특별 세션은 ‘제주 군마 레클리스가 전하는 글로벌 협력의 메시지’를 주제로 진행됐다. 특히 이번 행사에는 레클리스의 일대기를 담아 베스트셀러에 오른 저서 ‘서전트 레클리스: 아메리카스 워호스(Sgt. Reckless: America’s War Horse)‘의 저자 로빈 허튼 작가가 직접 참석해 자리를 빛냈다.

포럼에 참석한 허튼 작가는 대담을 통해 한국전쟁 당시 미 해병대 소속으로 경기도 연천군 전장 속에서 수많은 포탄을 나르며 미군들의 목숨을 구한 군마 레클리스 하사의 활약상을 생생히 전했다. 허튼 작가는 “레클리스는 단순한 군마가 아니라 위험천만한 포화 속에서도 인간과 깊이 교감하며 동고동락한 미 해병대의 진정한 전우였다”며 “전 세계에 감동을 준 레클리스가 한국 제주마의 혈통이라는 점은 매우 뜻깊은 역사적 연결고리”라고 강조했다.

이번 세션에서는 이와 같은 레클리스의 정신을 기려 AI 기술을 접목한 글로벌 레클리스 영화 제작 프로젝트 등 오늘날 한미 연대와 글로벌 평화 공공외교를 상징하는 강력한 문화 콘텐츠로 확산하기 위한 구체적인 방안들이 다각도로 논의됐다. 아울러 조선시대 국난 극복에 기여한 헌마공신 김만일 선생의 역사도 함께 다뤄지며 제주가 지닌 호국 말 문화의 깊이를 더했다.

이날 세션에 참석한 우희종 마사회장은 “인간과 교감한 레클리스는 한국과 미국을 넘어 모든 나라의 모범이 될 수 있는 상징”이라며 “한국마사회는 레클리스를 중심으로 말 문화가 계승 발전 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.