메리츠, 1000억 에스크로 예치 “MBK 보증 시 즉시 인출 가능”

[헤럴드경제=문이림 기자] 메리츠금융그룹이 홈플러스 기업회생과 관련해 MBK파트너스와 김병주 회장의 책임 있는 역할을 촉구했다.

메리츠금융그룹은 24일 입장문을 통해 “홈플러스 회생 책임은 정부와 메리츠가 아닌 MBK와 김병주 회장에게 있다”며 “14조원 자산가인 김병주 회장과 50조원 규모 펀드를 운용하는 MBK가 왜 1000억원 보증조차 하지 못하는지 밝혀야 한다”고 밝혔다.

메리츠금융은 MBK가 사모펀드라는 지위 뒤에 숨어 채권자들에게 책임을 전가하고 있다고 비판했다.

또 “일반인도 회생을 신청하면 재산 상태와 수입 내역 등을 모두 투명하게 공개해야 한다”며 “MBK와 김병주 회장 역시 국내외 재산 현황을 공개해야 한다”고 요구했다.

회사 측은 홈플러스 정상화를 위해 이미 1000억원을 에스크로 계좌에 예치한 상태라며 “김병주 회장과 MBK가 보증에 나설 경우 해당 자금은 즉시 인출이 가능하다”고 설명했다.

이어 “대주주로서 최소한의 책임을 다하길 촉구한다”며 “더 이상 수익의 사유화, 손실의 사회화가 반복돼서는 안 된다”고 덧붙였다.