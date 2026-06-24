[헤럴드경제=박혜림 기자] 신작 모바일 게임 출시 직후 한 인터넷 방송인이 하루 만에 약 3억원어치 유료 재화를 결제하고, 또 다른 유튜버는 1800만원 상당의 다이아를 구매하는 장면을 공개했다. 이들의 정체는 일반 ‘큰손’ 이용자가 아니다. 실상 게임사로부터 프로모션을 받은 방송인들이다.

문제는 이들의 결제가 단순한 개인 과금으로만 끝나지 않는다는 점이다. 게임사가 지급한 광고비가 방송인의 유료 재화 결제를 거쳐 다시 게임 매출로 잡히고, 이 금액은 앱마켓 매출 순위와 흥행 지표에 반영된다. 이 때문에 게임업계의 해묵은 ‘프로모션 BJ’ 논란이 재점화하고 있다.

24일 게임업계에 따르면 넷마블이 지난 18일 출시한 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘솔: 인챈트’에서 일부 프로모션 방송인들의 고액 결제가 이어지며 논란이 확산하고 있다.

구독자 23만여명의 유튜버 A씨는 출시 첫날 게임 내 유료 재화인 다이아 약 1000만개를 결제했다. 게임 내 패키지 가격 등을 기준으로 추산하면 2억7000만원이 넘는 금액이다. 또 다른 구독자 26만여명의 유튜버 B씨도 지난 22일 1800만원어치 다이아를 결제하는 영상을 올렸다.

이들 유튜버는 영상에 ‘유료 광고 포함’을 표시하고 게임사로부터 프로모션을 받았음을 밝혔다. 프로모션은 게임사가 인터넷 방송인에게 마케팅비를 지급하고, 방송인이 이를 게임 내 결제와 콘텐츠 제작에 활용하는 방식이다. 한국형 MMORPG처럼 확률형 아이템과 이용자 간 경쟁 구도가 강한 게임에서 자주 활용돼 왔다.

프로모션 논란은 앱마켓 매출 순위와 맞물려 있다. 구글플레이와 애플 앱스토어는 일정 기간 게임별 매출을 기준으로 순위를 산정한다. 출시 초반 매출 순위는 흥행 여부를 보여주는 핵심 지표로 활용된다. 게임사들이 프로모션 방송인 마케팅에 거액을 쓰는 이유다.

특히 MMORPG는 초반 이용자 유입과 서버 내 경쟁 구도 형성이 중요하다. 고액 결제 방송은 이용자들에게 게임의 ‘대세감’을 보여주는 효과를 낸다. 그러나 프로모션 비용이 다시 게임 매출로 잡히는 구조에서는 실제 이용자 결제와 마케팅성 결제가 뒤섞일 수밖에 없다. 이용자 입장에서는 앱마켓 순위가 순수 흥행을 반영한 것인지 판단하기 어렵다. 실제로 해당 유튜버들의 관련 방송 영상에는 부정적인 댓글이 적지 않은 상황이다.

그럼에도 불구하고 현행 제도상 이를 직접 규제하기는 쉽지 않다. 방송인이 ‘유료 광고 포함’을 표시하면 표시광고법상 뒷광고 논란은 피할 수 있기 때문이다. 또 결제 자체도 실제 게임 재화를 구매하는 거래로 처리된다. 게임사가 지급한 광고비가 다시 게임 결제로 돌아와 순위에 반영되는 행위를 어디까지 문제 삼을 수 있는지 기준이 불명확한 셈이다.

과거 엔씨 ‘리니지2M’ 프로모션 논란도 법정으로 갔지만, 1·2심은 게임사 측 손을 들어줬다. 법원은 게임사가 방송인에게 지급한 돈을 광고 대가로 봤고, 게임 내 결제를 강제했다고 보기 어렵다고 판단했다.

이런 상황에서 일부 게임사는 프로모션 BJ와 거리를 두는 모습도 보인다. 엔씨는 올해 출시한 ‘리니지 클래식’에서 프로모션 BJ를 운영하지 않겠다고 밝혔다. 수동 플레이, 월정액 과금 등과 함께 기존 리니지류 MMORPG에 쌓인 과금 피로감을 줄이려는 조치로 풀이된다.

업계에서는 최소한의 투명성 장치가 필요하다는 지적이 나온다. 단순히 방송 화면에 유료 광고 여부를 표시하는 데 그치지 않고, 프로모션 계정 여부나 프로모션 결제 규모가 일반 이용자에게 미치는 영향을 더 명확히 알려야 한다는 것이다.