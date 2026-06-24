데이터 기반 의료 AI모델 등 개발 박차

동아에스티(대표 정재훈·오른쪽)가 ‘디지털 헬스케어서비스’ 개발과 임상실증에서 역량을 강화하게 됐다. 합성의약품을 주로 개발해 공급하는 이 회사는 디지털 헬스케어 분야를 미래 성장동력으로 삼고 한창 육성 중이다.

동아에스티는 연세대 디지털헬스연구원(YIDH)과 디지털 헬스케어서비스 개발 관련 업무협약을 했다고 24일 밝혔다.

이에 따라 의료 AI모델 개발, 디지털 헬스케어서비스 개발·실증 등에서 협력해 나갈 예정이다. 양 기관은 우수한 연구역량과 디지털헬스케어 사업경험을 결합해 새로운 의료서비스 개발을 추진한다. AI 기반 데이터 활용연구도 병행하게 된다.

동아에스티는 디지털헬스케어사업실을 신설하고 투자를 확대해왔다. 예방·진단·치료·관리 영역을 아우르는 디지털 헬스케어 사업군을 구축 중이다. 동아에스티 정재훈 대표는 “의료현장에서 쉽게 활용할 수 있는 혁신 디지털 헬스케어솔루션을 개발해 환자 중심의 의료서비스 향상에 기여하겠다”고 했다.

YIDH 김현창 원장은 “동아에스티와 당연구원이 디지털헬스 제품·서비스의 실증, 코호트연구를 함께 추진하고 상호 협력범위를 넓혀가겠다”고 말했다. 조문술 기자