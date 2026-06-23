[헤럴드경제=조용직 기자] ㈔한국프로골프협회(KPGA·회장 김원섭)는 네이버 주식회사(대표 최수연)와 플레이스 골프 레슨 상품 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약에 따라 KPGA는 협회 공식 채널을 통해 네이버 플레이스 골프 레슨 상품 관련 내용을 회원들에게 안내하고 참여를 희망하는 회원들이 네이버 플랫폼 기반 레슨 상품에 원활히 연계될 수 있도록 협조한다. 네이버는 KPGA 회원이 편리하게 정보를 등록하고 노출할 수 있도록 서비스 운영 전반을 검토하며 KPGA와 함께 안내 체계와 운영 프로세스를 정비해 나가기로 했다.

김원섭 KPGA 회장은 “온라인 예약과 검색이 일상이 된 환경에서 KPGA 회원들이 대중에게 더 쉽고 투명하게 다가갈 수 있는 공신력 있는 창구가 열렸다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

네이버 측 관계자는 “대한민국 남자 프로 골프를 대표하는 KPGA와 공식적으로 협력을 통해 네이버 이용자들에게 프로 골퍼의 레슨 정보를 제공할 수 있게 됐다”고 밝혔다.