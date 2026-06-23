연구실·산업·시설·사이버 안전 전 분야 점검 풍수해·온열질환 대비 전국 캠퍼스 사전 안전점검 완료

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국폴리텍대학이 여름철 자연재난과 산업재해 예방을 위해 전 캠퍼스를 대상으로 안전관리 강화에 나선다. 특히 기관장이 직접 현장을 찾아 연구실과 산업안전, 시설, 사이버보안 등 전 분야를 점검하며 안전의식 제고에 나선다는 방침이다.

한국폴리텍대학은 23일 이철수 이사장이 전북캠퍼스를 방문해 연구실·산업·시설·사이버 안전 분야 전반에 대한 현장 안전점검을 실시한다고 밝혔다. 최근 산업현장 안전사고가 잇따르고 정부의 안전관리 강화 기조가 이어지는 상황에서 전국 캠퍼스의 안전관리 체계를 재점검하기 위한 조치다.

폴리텍대학은 이번 점검에 앞서 전국 소속기관을 대상으로 풍수해와 온열질환 등 여름철 자연재난 대비 사전 안전점검을 마쳤다. 집중호우와 태풍으로 인한 시설 피해와 인명사고를 예방하기 위해 취약시설을 일제 점검하고 비상연락망도 정비했다.

현장점검에서는 연구실 안전관리규정에 따른 안전교육, 건강검진, 정밀안전진단 및 시정조치 이행 여부를 집중적으로 확인한다. 산업안전 분야에서는 안전보건교육과 위험성평가 현황도 함께 점검한다.

시설 안전 분야는 대한산업안전협회와 협력해 진행된다. 외벽 마감재와 배수시설, 옹벽, 전기·가스 설비 등을 대상으로 여름철 풍수해 취약 요인을 점검하고 선제적 보완 조치에 나설 계획이다. 개인정보 유출과 사이버 침해 사고 예방을 위해 전산실 접근통제와 개인정보 취급자 관리 현황 등 사이버안전 분야 점검도 병행한다.

이철수 이사장은 “안전은 무엇보다 최우선이 돼야 하며 자연재난은 예측이 어려운 만큼 사전점검과 대응체계 정비가 피해를 최소화하는 가장 확실한 방법”이라며 “여름철 긴장감이 느슨해지기 쉬운 시기인 만큼 안전의식을 더욱 강화해 인명피해가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.