5시 ‘한투의 시선, ETF 투자레시피’ 퇴직연금 계좌 내 ETF 비중 47.5%

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국투자증권은 23일 오후 5시부터 유튜브 채널 ‘한국투자증권연금채널’을 통해 상장지수펀드(ETF) 투자 특화 방송 ‘한투의 시선, ETF 투자레시피’를 진행한다고 밝혔다.

‘TF 투자레시피는 최근 연금 계좌를 통한 ETF 투자가 폭발적으로 증가함에 따라 마련된 정기 콘텐츠다.

한국투자증권에 따르면 자사 퇴직연금 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP) 계좌 내 ETF 잔고 비중은 2024년 말 20.8%에서 2025년 말 33.2%로 늘었고, 지난 18일 기준으로는 47.5%까지 급등했다.

이번 방송은 ETF 시장 전망과 투자 전략을 중심으로 진행된다. 이와 함께 타겟데이트펀드(TDF), 채권혼합형 ETF 등을 활용한 안정적인 자산 배분 전략에 대한 내용도 조명한다.

방송 종료 후 녹화본을 별도로 게시하지 않는 ‘1회성 라이브’ 방식을 채택, 시청 고객만을 위한 프라이빗한 서비스를 제공하는 것이 특징이다.

한국투자증권은 올해들어 매월 둘째, 넷째주 화요일마다 연금 전문 라이브 방송을 정기적으로 진행하며 다양한 정보를 제공 중이다. 이 밖에도 회사는 ETF 등 글로벌 투자상품 공급 확대를 위해 글로벌 자산운용사와도 협력관계를 다지고 있다. 지난 19일에는 글로벌 자산운용사 13곳의 대표 및 주요 임원을 초청, 네트워크와 마케팅 등 다양한 협업 방안에 대해 논의했다.

최종진 한국투자증권 연금혁신본부장은 “소중한 노후 자산을 관리하는 연금 투자자들이 필요한 정보를 적시에 확보하고, 스스로 자산운용 역량을 키울 수 있도록 돕겠다”며 “앞으로도 정기 라이브 방송을 비롯한 비대면 교육 프로그램을 통해 시장 변화에 맞춘 투자 정보를 쉽고 빠르게 전달할 것”이라고 말했다.