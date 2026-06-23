[헤럴드경제=장연주 기자] KBS 아나운서 출신 방송인 김선근(42)이 무리한 투자실패로 경제적인 어려움을 겪으며 프리랜서를 선언하게 된 사연을 솔직하게 털어놨다. 특히 그는 프리랜서로 높은 연봉을 꿈꿨지만 퇴사 후 수입이 마이너스가 됐고, 스스로를 과대평가했었다고 고백했다.

지난 22일 공개된 유튜브채널 ‘짠한형 신동엽’에는 김병찬, 임성민, 김현욱, 김선근이 출연해 방송인으로서의 삶과 고민을 이야기했다.

이날 신동엽은 2022년 김선근의 프리랜서 전향 당시를 떠올리면서 “왜 나가지 싶었다. 방송 시장도 쉽지 않은데 집이 잘사는 줄 알았다”고 말문을 열었다.

그러자 김선근은 “스스로를 과대평가했다”며 “조심스럽지만 헛짓거리하다가 망했다”고 고백했다.

김선근은 이어 “좋은 대학에 진학했고, 연극도 했고, KBS 입사 후 ‘연예가중계’ 진행과 라디오 DJ까지 해보면서 실패를 거의 경험하지 못했다”며 “그때는 정말 오만했다. ‘전현무 못될 게 뭐냐’는 생각까지 했다”고 회고했다.

그는 아나운서라는 직업 덕분에 대출도 잘 나와 여러 투자를 했는데 결과적으로 실패했고, 파주의 신축 아파트 청약 당첨 등으로 각종 금전적 압박이 한꺼번에 몰려오자 프리랜서로서 높은 연봉을 꿈꾸며 퇴사했다고 밝혔다.

하지만 그는 현실은 이런 꿈과는 달랐다고 밝혔다.

김선근은 “출연 약속까지 받고 퇴사했는데 실제로는 하나도 성사되지 않았다”며 “수입이 오히려 마이너스가 됐다”고 했다.

그는 이후 생계를 위해 세탁 배달, 대리운전, 택배 승하차 등 아르바이트를 했다고 밝혔다.

김선규는 “당장 먹고살아야 되는데 방송일이 없으니까 일을 찾아봤다”며 “생동성 실험이라고 약효의 신약 테스트 실험을 위해 2박3일 동안 있으면서 약 먹고 피 뽑고 하는 것도 했다”고 털어놨다.

한편, 김선근은 1984년생으로 지난 2014년 KBS에 입사해 ‘연예가중계’ ‘굿모닝 대한민국 라이브’ ‘불후의 명곡’ 등 다양한 프로그램을 진행했다. 2019년에는 KBS 해피FM ‘럭키세븐’ DJ로 활동했으며, 도경완의 뒤를 이어 트로트 예능프로그램 ‘노래가 좋아’ MC로 장윤정과 호흡을 맞추기도 했다.

그러다 2022년 9월, 9년간 재직했던 KBS를 퇴사한 뒤 프리랜서로 전향했다.