[헤럴드경제=유혜림 기자] 중앙선거관리위원회가 “선거관리 전반에 총체적 문제가 있었다는 진상규명위원회의 조사 결과를 무겁게 받아들인다”는 입장을 밝혔다.

선관위는 22일 위원회의를 개최한 후 보도자료를 통해 “진상규명위원회가 제언한 정책 등은 향후 국정조사에서 논의될 선거관리시스템에 대한 개선방안 등과 함께 검토해 국민 참정권을 훼손하는 사태가 재발하지 아니할 근본적인 제도개선이 이루어질 수 있도록 최대한 노력할 예정”이라고 했다.

선관위는 이날 회의를 통해 검·경 합동수사본부에 이번 진상규명위의 보고 자료 일체를 제출함과 동시에, 독립된 감사관실에서 진행하고 있는 특정감사 결과에 따라 관계자 등에 징계 절차를 진행하기로 결정했다.

위철환 위원장 직무대행은 회피 신청을 내고 이날 회의에 불참했다고 선관위는 밝혔다.

한편, 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회는 중앙선거관리위원 9명 전원을 포함해 40여명의 선관위 관계자를 증인으로 부를 예정이다. 국조특위는 23일 중앙선관위 기관보고를 시작으로 본격적인 활동에 돌입할 예정이다.