[헤럴드경제=장윤우 기자] 중국에서 유명 브랜드 기저귀에서 유해 물질이 검출됐다는 의혹이 제기돼 당국이 합동 조사에 나섰다.

22일 중국중앙TV(CCTV)와 로이터통신 등 외신에 따르면 중국 국가시장감독관리총국은 공업정보화부·국가위생건강위원회·국가질병예방통제국과 공동으로 ‘영유아용 기저귀 포름아미드 문제’ 합동조사단을 구성했다.

의혹을 처음 제기한 것은 중국 관영 신화통신 계열 경제매체 경제참고보다. 이 매체는 전문 검사기관에 의뢰해 시중 유아용 기저귀를 조사한 결과 일부 유명 브랜드 제품에서 포름아미드가 검출됐다고 보도했다. 조사 과정에서 일부 영유아의 혈액과 소변에서도 동일 물질이 검출된 것으로 나타났다.

경제참고보는 기자가 직접 해당 기저귀를 착용한 채 하룻밤을 보낸 뒤 혈액 검사를 실시한 결과 혈중 포름아미드 농도가 착용 전보다 크게 높아졌다고도 전했다.

포름아미드는 의약품·제초제·종이 연화제 등의 원료로 쓰이는 화학물질이다. 피부를 통해 체내에 흡수될 수 있으며 반복 노출 시 간·신장 등에 손상을 줄 수 있는 생식독성 물질로 분류된다. 장기 발달이 완전하지 않은 영유아는 성인보다 독성 물질에 더 취약할 수 있다는 우려가 크다.

의혹이 제기된 브랜드들은 모두 자체 검사 결과 해당 물질이 검출되지 않았다는 입장이다.

현재 중국 국가표준에는 기저귀 제품의 포름아미드 함량에 대한 별도 기준이 없다. 연합뉴스에 따르면 중국 당국은 “언론이 제기한 영유아용 기저귀 포름아미드 문제를 확인한 뒤 법과 규정에 따라 처리할 것”이라면서 “관련 상황은 적시에 공개할 예정”이라고 밝혔다.