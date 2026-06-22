[헤럴드경제=장윤우 기자] 키어 스타머 영국 총리가 전격 사임을 발표했다. 2024년 7월 취임한 지 약 2년 만이다.

22일(현지시간) 스타머 총리는 런던 다우닝가 10번지 총리실 앞에서 대국민 연설을 통해 “노동당 대표직을 사임하겠다”고 밝혔다.

그는 “당이 던진 질문에 대한 답을 들었고, 그 답을 겸허히 받아들인다”며 “내가 내린 모든 결정은 내가 사랑하는 이 나라를 먼저 생각한 것이었다”고 말했다.

영국 매체 BBC는 스타머 총리가 이날 오전 찰스 3세 국왕과 전화 통화를 통해 사임 결정을 먼저 알렸다고 전했다.

스타머 총리는 “이 나라에서 가장 큰 직책을 떠난 뒤에는 가장 중요한 직책, 즉 훌륭한 남편과 아버지가 되는 데 집중하겠다”며 아내 빅토리아와 포옹했다.

후임 절차도 공개했다. 스타머 총리는 노동당 전국집행위원회(NEC)에 오는 7월 9일부터 대표 후보 지명을 시작해 여름 휴회 전까지 경선을 마무리해 달라고 요청할 방침이다. 새 대표는 9월 의회 개원 전에 확정된다.

스타머 총리는 경선이 끝날 때까지 총리직을 유지하며 “질서 있는 권력 이양”을 보장하겠다고 밝혔다.

차기 총리로는 앤디 버넘 전 그레이터맨체스터 시장이 유력하게 거론된다. 버넘 전 시장은 지난 18일 보궐선거에서 당선돼 하원의원 자격을 갖췄다. 그는 이날 의회에서 의원 선서를 마칠 예정이다.

한편, 스타머 총리는 취임 초기부터 경제 둔화와 잇단 정책 유턴, 더딘 개혁 속도로 지지율이 급락했다. 지난달 지방선거 참패가 결정타가 됐다.