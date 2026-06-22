광양읍 장도전수교육관 ‘일편심, 손에서 손으로’ 주제

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 전라남도 광양장도전수교육관은 국가무형유산 장도장(粧刀匠) 박종군(64) 관장이 ‘일편심(一片心) 손에서 손으로’를 주제로 오는 24~26일까지 광양읍 장도전수교육관에서 장도 제작 실연 공개행사를 갖는다고 밝혔다.

이번 행사는 우리나라 전통 공예품인 장도의 제작 기술과 미학적 가치를 소개하고 시민들에게 무형유산 체험 기회를 제공하기 위해 마련됐으며, 국가유산청과 국가유산진흥원, 광양시가 후원하고 국가무형유산 장도장 보유자 박종군 관장이 주관한다.

장도는 칼집이 있는 작은 칼로, 조선시대에는 실용품인 동시에 신분과 절개를 상징하는 장신구로 널리 사용됐다.

이 기간 공개행사에서는 박종군 장도장이 직접 장도 제작 과정을 실연하며, 광양 장도만의 제작 특징과 구조, 제작 방법 등을 해설할 예정이다.

실연 행사는 시민과 지역 주민, 청년, 아동 등 누구나 무료로 참여할 수 있으며 공개 행사는 24일부터 26일까지 오전 10시와 오후 2시에 진행된다.

참가자들은 장인의 작업 과정을 가까이에서 관찰하고 전시실을 둘러보며 장도의 역사와 가치를 살펴볼 수 있다.

행사 기간에는 장도장 보유자와 이수자들이 시민들과 직접 소통하며 무형유산에 대한 궁금증을 해소하는 시간도 마련된다.

양경순 광양시청 문화예술과장은 “광양 장도는 우리 지역을 대표하는 소중한 국가무형유산”이라며 “이번 공개행사를 통해 시민들이 전통 공예의 아름다움과 장인의 기술을 가까이에서 접하고 지역 문화유산에 대한 관심을 높이는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

광양장도전수교육관은 2006년 장도전수관과 장도박물관을 개관한 이후 장도 제작 기술 전승과 전통문화 보급에 힘써오고 있다.

행사와 관련한 자세한 사항은 광양장도박물관 누리집과 공식 블로그(https://blog.naver.com/jangdojang60)에서 확인할 수 있다.