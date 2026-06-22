[헤럴드경제=김주리 기자] 일본 육군이 중일전쟁 시기 동물의 혈액을 사람에게 주입하는 이른바 ‘이종 수혈’ 실험을 진행했다는 정황이 담긴 문서가 새롭게 확인됐다.

21일 연합뉴스에 따르면 이날 일본 교도통신은 1940년 일본 육군이 개최한 한 회의에서 군의학교 교관이 이종 수혈 실험을 반복적으로 실시했다고 보고한 내용이 담긴 ‘육군군의단’ 기관지가 발견됐다고 보도했다.

교도통신은 해당 실험이 전장에서 수혈용 혈액을 충분히 확보하기 어렵다는 이유로 진행된 연구의 일환이었다며, 중국에서 실험이 이뤄졌을 가능성이 제기된다고 전했다.

기록상 실험 대상자는 총 23명으로 확인됐지만, 이들의 신원은 명시되지 않았다.

당시 실험은 거부 반응 위험 때문에 의학적으로도 상식 밖의 시도로 여겨졌던 것으로 알려졌다. 문서에는 말의 혈액을 대량 수혈하거나 수술을 통해 목 부위 혈류를 차단한 뒤 동물 혈청을 주입하는 등 비윤리적 실험이 진행됐다는 내용이 포함돼 있다고 교도통신은 전했다.

실험에는 말뿐 아니라 양과 개의 혈액도 사용된 것으로 기록됐다.

또 적혈구 구조가 사람과 다른 닭의 혈액을 주입한 뒤 체내에 얼마나 남아 있는지를 관찰하는 실험도 실시된 것으로 나타났다.

당시 보고를 진행한 교관은 “이번 사변(중일전쟁)에서 동물을 혈액 공급원으로 한 수혈 사례를 다수 경험했다”고 언급한 것으로 전해졌다.

문서에는 실험 시기가 1938년 가을로 적혀 있으나 장소는 기재되지 않았다. 교도통신은 해당 부분이 검열 과정에서 삭제된 것으로 보인다고 분석했다. 또한 실험 대상자를 ‘환자’라고 표현했지만, 이들이 실제로 수혈이 필요한 상태였는지 또는 일본군 부상병이었는지에 대한 설명은 없었다고 전했다.

보고서에는 이종 수혈 이후 고열 등의 부작용이 나타났지만 사망 사례는 확인되지 않았으며, 향후 본격적인 연구 과제로 발전시켜야 한다는 주장도 담긴 것으로 알려졌다.

이 같은 내용이 보고된 회의는 1940년 3월 개최된 ‘육군 군진 의약학 연구회’였다. 당시 회의에는 육군성 의무국장을 비롯해 다수의 군 의료장교와 약제장교 등이 참석한 것으로 전해졌다.

전문가들은 이번 문서가 일본군의 전시 의료 연구 실태를 보여주는 새로운 사료가 될 수 있다고 보고 있다. 특히 실험 대상자의 신원과 실험 장소, 실제 피해 규모 등은 아직 명확히 밝혀지지 않은 만큼 관련 자료 발굴과 추가 연구가 필요하다는 의견이 나온다.