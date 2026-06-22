“현장 목소리를 의정활동의 출발점으로”

[헤럴드경제=양대근 기자] 김성범 더불어민주당 의원(제주 서귀포시)은 성산읍을 시작으로 서귀포 각 지역을 찾아가는 ‘100일 경청투어’에 돌입했다고 22일 밝혔다.

김성범 의원은 이날 오전 성산읍 신양리를 방문한 데 이어, 오후에는 고성리와 오조리, 삼달1리를 차례로 찾아 주민들과 생활 불편과 지역 현안 청취에 들어갔다.

김 의원에 따르면 이번 경청투어는 김 의원이 국회의원으로서 서귀포 지역 현장을 직접 찾아 주민 목소리를 듣고, 이를 국비 확보와 입법·정책 과제로 연결하기 위해 마련됐다.

아울러 향후 100일 동안 서귀포 각 읍면동 마을을 순차적으로 방문해 지역 현안을 점검할 예정이다. 또한 마을 방문에 그치지 않고 농어업인, 소상공인, 청년, 여성, 어르신, 사회복지, 관광업계 등 각계 단체 및 직역과의 간담회도 병행해 100회 이상의 현장 소통을 추진한다.

현장에서 제기된 건의사항은 단순 청취에 머무르지 않고, 중앙정부와 제주도, 서귀포시 등 관계기관과 협의해 예산 확보와 제도 개선, 정책 반영으로 이어질 수 있도록 체계적으로 관리할 방침이다.

김 의원은 “민생의 답은 언제나 현장에 있다”며 “마을의 작은 불편부터 오래된 숙원사업까지 주민들께서 직접 말씀해주시는 내용을 국회 의정활동의 출발점으로 삼겠다. 서귀포 시민께서 보내주신 믿음에 공백 없는 의정활동으로 보답하겠다”고 강조했다.