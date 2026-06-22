[헤럴드경제=최원혁 기자] “여름철 불청객, 우리 동네도 떴네.”

익충으로 알려졌지만 대량으로 출몰해 혐오감을 주는 러브버그(붉은등우단털파리)가 올해도 수도권 전역에 모습을 드러냈다. 이에 출몰 지역 정보를 실시간 공유하는 ‘러브버그 지도’까지 등장했다.

22일 SNS와 온라인 커뮤니티 등에는 수도권 각지에서 러브버그를 목격했다는 게시글이 잇따르고 있다.

특히 러브버그의 확산세가 거세지자 인터넷상에는 ‘러브버그 출몰 지도’라는 이름의 웹사이트까지 나왔다. 사용자가 특정 지역을 지정하면 해당 위치의 러브버그 발생 현황과 실시간 집계 데이터를 확인할 수 있는 서비스다.

국립산림과학원에 따르면 러브버그 성충의 주요 활동 기간은 이달 15일부터 29일까지다. 특히 24일을 전후해 개체 수가 가장 많아질 것으로 전망된다.

러브버그는 생김새와 달리 사람을 물거나 질병을 옮기지 않는 데다 낙엽과 유기물을 분해해 토양을 비옥하게 만드는 역할을 해 익충으로 분류된다. 하지만 암수 한 쌍이 붙은 채 비행하는 독특한 모습과 대규모로 떼 지어 출몰하는 습성 때문에 시민들이 느끼는 거부감은 크다.

전문가들은 러브버그를 쫓아내기 위해 화학 살충제를 무분별하게 살포하는 행위를 지양해야 한다고 조언한다. 대신 물을 담은 분무기를 활용하는 방안을 추천하고 있다. 날개에 물이 묻으면 비행 능력을 상실하므로 물을 분사한 뒤 빗자루 등으로 쓸어 담아 처리하는 편이 효과적이라고 설명한다.

또 야외 활동을 할 때는 러브버그가 쉽게 이끌리는 밝은 계열의 의류 대신 어두운 색상의 옷을 입는 것이 접촉을 줄이는 방법이다.